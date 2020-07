Assassin’s Creed Valhalla Gameplay Leaks montrant Viking Longboat Raid

Dans un mouvement qui est de moins en moins surprenant dans notre réalité pandémique COVID actuelle où tout le monde travaille à la maison et les fuites majeures ressortent plus rapidement que ce qui peut être branché, le développeur Ubisoft lance des revendications de droit d’auteur à gauche et à droite pour contenir 30 minutes complètes d’un Assassin’s Creed Valhalla fuite d’images qui est apparue sur Reddit tard dimanche soir. La plupart des tentatives d’affiches pour faire circuler les images ont été bloquées par l’éditeur (c’est pourquoi nous ne les intégrerons pas ici), mais le gameplay a été suffisamment long pour que les fans et les détracteurs puissent le séparer et glaner des informations. Une grosse fuite comme celle-ci en plus des nouvelles que le Valhalla Le directeur de la création se retire après que les allégations d’infidélité fassent un mauvais été pour Ubisoft.

L’ironie de cette fuite survient après la première annonce d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla via un teaser, puis une bande-annonce cinématographique, puis a promis de montrer le gameplay lors de l’événement Inside Xbox en mai, mais a plutôt montré une bande-annonce «dans le moteur» très élégante qui n’était pas vraiment ce que la plupart des joueurs considéreraient comme du «gameplay». Ubisoft s’est excusé pour cela peu de temps après, et beaucoup s’attendent à ce que nous verrons enfin le gameplay réel dans la prochaine vitrine d’Ubisoft la semaine prochaine.

J’ai moi-même vu les images divulguées – si vous voulez les voir, allez-y et trouvez une source car celle que nous avons téléchargée disparaîtra probablement au moment où cela sera publié – et ce que j’ai vu de Valhalla est un mélange de familiarité des deux derniers jeux et de nouveaux choix esthétiques intéressants. La séquence s’ouvre sur une femelle Eivor à voix rauque naviguant la nuit via une chaloupe Viking, tête baissée dans une grêle de flèches enflammées à l’extérieur du château de Burgh, dans le comté anglais de Norfolk. Cette scène a été précédée d’un moment où Evior est invité à rallier les troupes avant de partir, le joueur choisissant une des trois options comme discours. Jusqu’à présent, le look et la conception artistique sont très similaires à Odyssée, mais avec la couche de peinture Viking évidente.

Bien que nous n’intégrions pas la vidéo, voici une capture d’écran:

Les bateaux finissent par atterrir sur le rivage et voient le joueur diriger Eivor et une bande de Vikings à l’aide d’un bélier battant pour briser les portes du chantier naval du château, tout en flèches enflammées continuent de pleuvoir. Cette partie de la séquence est consacrée aux tueries flashy et aux animations d’attaque rapide, Eivor utilisant un style de combat à double maniement qui la fait ressembler à Wolverine de X Men. La séquence donne également un aperçu du nouveau menu de l’arbre des compétences, qui ressemble à un ciel étoilé de constellations, ainsi qu’à la propre version d’Eivor d’Eagle Vision qui est plutôt orientée autour des corbeaux, probablement une référence à la mythologie Odin et nordique.

L’autre chose la plus importante à noter est l’inclusion d’un bouton dans le menu pour quitter l’Animus à l’époque moderne, qui selon Eurogamer fait référence à des endroits tels que Thetford et Norwich. Pouvoir basculer activement entre le gameplay historique et moderne est une nouvelle tournure pour la franchise dont nous en apprendrons probablement plus bientôt.

La vidéo, bien qu’elle ne soit pas de grande qualité, est un aperçu significatif du jeu et est certainement plus que suffisante pour donner aux fans une idée de ce à quoi s’attendre lorsque le jeu sera lancé. Est-ce que cette séquence vous rend plus probable ou moins susceptible d’obtenir le jeu au lancement maintenant que vous l’avez vu (si vous pouvez le trouver)? Sommes-nous même en mesure de trouver des miroirs des images qui n’ont pas été mangées par les revendications de droits d’auteur d’Ubisoft? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Assassin’s Creed Valhalla sortira plus tard cette année pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Ubisoft n’a pas encore détaillé ses plans de mise à niveau de prochaine génération pour PlayStation, bien qu’il prenne en charge le «Smart Buy» de Microsoft.