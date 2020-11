Assassin’s Creed Valhalla est le lancement de PC Ubisoft le plus vendu à ce jour

Assassin’s Creed Valhalla a connu la plus grande semaine de lancement de l’histoire de la série, et ce succès n’est pas seulement dû aux joueurs avides de nouveau contenu sur les consoles de nouvelle génération. C’est aussi le lancement de PC le plus vendu de l’histoire d’Ubisoft, bien qu’il ne soit disponible que sur Epic Games Store et sur le lanceur d’Ubisoft – pas sur Steam.

«S’appuyant sur des scores d’examen favorables et une réponse précoce des joueurs, Assassin’s Creed Valhalla a vendu plus d’unités au cours de sa première semaine que tout autre jeu Assassin’s Creed vendu au cours de la même période», déclare Ubisoft dans un communiqué de presse. «Assassin’s Creed Valhalla est également devenu le lancement de PC Ubisoft le plus vendu de tous les temps, grâce à la performance record des ventes d’Ubisoft Store.»

Le succès des ventes de Valhalla sur PC est doublement impressionnant puisqu’il s’agit du premier nouveau jeu Assassin’s Creed à être lancé depuis l’introduction d’Ubisoft Plus – un service d’abonnement mensuel qui offre un accès à tous les jeux de l’éditeur à 15 USD par mois. De toute évidence, les joueurs sont toujours prêts à payer une prime pour un accès continu à un gros match.

Nous avons contacté Ubisoft pour plus de détails sur les numéros de lancement et nous mettrons à jour si nous en apprenons plus.

Ubisoft a déjà révélé que le nombre de joueurs du premier jour de Valhalla avait doublé celui d’Odyssey en 2018, de sorte que les gens sont clairement enthousiasmés par les jeux Viking. Si vous entrez, consultez notre guide des paramètres Assassin’s Creed Valhalla pour PC pour obtenir de l’aide pour obtenir les meilleures performances, ou notre guide des romances Assassin’s Creed Valhalla pour obtenir les meilleures performances.