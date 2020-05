Assassins Creed Valhalla Eivor aura une «personnalité cohérente»

Dans Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft a permis aux joueurs de sélectionner leur personnage jouable préféré pour la première fois. Une telle décision a eu des résultats positifs et négatifs. Parmi les points négatifs, il y avait le sentiment que Kassandra / Alexios prendraient souvent des décisions qui contredisaient les choix centrés sur le joueur. Apparemment, Ubisoft Montréal travaille pour que l’histoire ne se répète pas sur ce front. Dans Assassin’s Creed Valhalla, alors, les fans devraient s’attendre à ce qu’Eivor ait une personnalité beaucoup plus «cohérente».

Lors d’une vidéo Q&R sur Assassin’s Creed’s Compte Twitter, le directeur narratif Darby McDevitt a expliqué quel cours l’équipe suivait cette fois-ci. En règle générale, dit-il, les RPG abordent les personnages principaux sous deux angles différents. D’une part, un développeur peut fournir aux joueurs une «liste vierge», chaque choix de joueur informant la personnalité du personnage.

L’autre option est un personnage qui a une «personnalité cohérente». Toutes les réponses affichées dans leurs «options de dialogue appartiennent toujours à un spectre», a noté McDevitt. (Pensez à Geralt de Rivia dans Le sorceleur ). En écrivant Eivor avec une telle cohérence en tête, Ubisoft Montréal espère que les joueurs finiront AC Valhalla se sentir comme si Eivor était Eivor de bout en bout.

Voir la vidéo complète mettant en vedette McDevitt dans le post lié ci-dessous:

Tandis que AC Valhalla est certainement prendre la franchise dans quelques nouvelles directions, les anciennes fonctionnalités reviennent aussi. Dans une autre vidéo de questions-réponses, le directeur créatif Ashraf Ismail a révélé que Social Stealth et le capot classique d’Assassin reviennent.

Assassin’s Creed Valhalla lance cette saison des fêtes pour la PS4, PS5, Google Stadia, PC, Xbox One et Xbox Series X. Ubisoft pourrait montrer plus du titre lors de l’événement numérique Ubisoft Forward, qui est prévu pour le 12 juillet.

[Source: Assassin’s Creed on Twitter]