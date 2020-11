Assassin’s Creed Valhalla – Dateigröße, patch du jour un et pré-chargement

Ubisoft a maintenant les dernières informations Assassin’s Creed Valhalla en termes de préchargement, de taille de fichier et de patch Day One.

Étonnamment, le téléchargement sur la PS5 n’est pas beaucoup plus volumineux que sur la PS4, qui sont tous deux indiqués à 45 gigaoctets. De plus, il n’y a qu’un petit patch Day One qui corrige diverses erreurs, ajoute le codex et met à jour les fichiers audio.

Taille du jeu:

Playstation 5: ~ 45 Go

Playstation 4: ~ 45 Go

Patch du jour un patch 1.02

Ajustement de l’équilibrage du jeu

Correction de diverses nuisances liées aux quêtes

Amélioration des performances et de la stabilité

Correction de bogues divers

Ajout de packs audio localisés supplémentaires. La disponibilité varie selon les régions, consultez notre article pour les langues prises en charge pour obtenir une ventilation complète.

La disponibilité varie selon les régions, consultez notre article pour les langues prises en charge pour obtenir une ventilation complète. Le Codex: Nous sommes ravis de révéler que la base de données Animus bien-aimée reviendra avec Assassin's Creed Valhalla en tant que «Codex». Le Codex comprend deux parties, la base de données et les didacticiels.

Nous sommes ravis de révéler que la base de données Animus bien-aimée reviendra avec Assassin’s Creed Valhalla en tant que «Codex». Le Codex comprend deux parties, la base de données et les didacticiels. La base de données fournit des informations sur le monde et ses habitants

Tutoriels fournit des informations sur tout ce que vous avez appris jusqu’à présent

Le préchargement commence peu de temps avant la sortie du jeu le 8 novembre à minuit. Cela laisse deux jours pour préparer le départ. Vous pouvez trouver tous les temps de préchargement dans le graphique suivant:

Assassin’s Creed Valhalla paraîtra le 10 novembre 2020.