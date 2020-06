Assassin’s Creed Valhalla Date de sortie, gameplay et scénario?

Assassin’s Creed Valhalla Date de sortie, jeu, angle de la caméra, ligne d’histoire du genre et toutes les nouvelles mises à jour!

Actuellement, nous ne savons pas grand-chose à part le fait qu’il va être publié, mais aucune autre information concernant sa date de sortie et d’autres choses n’a été publiée.

Mais en gardant à l’esprit la pandémie actuelle, la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla pourrait être inhibée.

Quoi qu’il en soit, il n’y a eu aucune déclaration officielle à ce sujet par ubisoft, donc c’est pour le mieux que nous attendons qu’ubisoft publie une déclaration sur le même.

Assasin’s Creed Valhalla – Gameplay

Le lieu thématique du jeu sera un village, à savoir le village viking. Il permettra au protagoniste de parcourir le village et les Kngdoms d’Angleterre et de lutter contre les Saxons.

Il y a des spéculations selon lesquelles la personnalisation des royaumes et des bâtiments pourrait être possible via de nouvelles mises à jour.

En dehors de cela, il y aura d’autres jeux auxquels nous serons servis, comme la chasse, la pêche et bien d’autres.

Genre et scénario d’Assassin’s Creed Valhalla