Assassin’s Creed Valhalla : comment gagner au Orlog, le jeu de dés

Assassin’s Creed Valhalla est connu pour ses paysages magnifiques, ses personnages intéressants et son histoire complexe. Il suit la vie d’Eivor, un Viking intrépide qui voyage de la Norvège à l’Angleterre pour la gloire de son clan. Il y a beaucoup de quêtes secondaires et d’événements optionnels tout au long du jeu, allant de libérer les chats d’une femme à gagner un concours de boisson. Le jeu comporte également un mécanisme intéressant et nouveau pour la série : un jeu de dés appelé Orlog.

Si les joueurs ont besoin d’une pause entre les combats, l’expansion et la recherche d’objets à collectionner, ils peuvent s’asseoir et jouer au Orlog. Il y a 19 joueurs d’Orlog dans Assassin’s Creed Valhalla. Deux d’entre eux se trouvent en Norvège, et les autres sont dispersés en Angleterre. La difficulté des adversaires varie, et ils ont chacun des capacités uniques de faveur de Dieu. Les joueurs recevront un nouveau jeton Dieu après avoir gagné une partie d’Orlog contre un nouvel adversaire.

Eivor peut commencer une partie d’Orlog en se rendant sur l’un des symboles de dés sur la carte et en interagissant avec le joueur assis. Chaque joueur commence avec 15 jetons de santé. Six dés sont lancés, puis conservés ou relancés jusqu’à deux fois chacun. Le jeu consiste à utiliser une combinaison d’attaque, de défense et d’offrandes divines. Il existe des flèches (portée) et des haches (mêlée) qui font 1 dégât. Les boucliers (portée) et les casques (mêlée) bloquent 1 dégât, et les mains volent un jeton de faveur à l’adversaire. Les jetons de faveur peuvent également être obtenus en lançant un dé dont les bords sont marqués d’un carré doré et pointillé. Les jetons peuvent être utilisés pour des offrandes de Dieu ; chaque faveur de Dieu a un effet différent.

Gagner au Orlog dans Assassin’s Creed Valhalla

Au début, Orlog peut sembler être un jeu difficile dans Assassin’s Creed Valhalla, mais il existe quelques stratégies qui fonctionnent très bien contre les différents adversaires d’Eivor. La chose la plus importante que les joueurs doivent garder à l’esprit est que changer de stratégie une ou plusieurs fois au cours de la partie rendra la victoire beaucoup plus difficile. Jouer de manière totalement offensive ou défensive fonctionne généralement très bien, et il existe des capacités de faveur de Dieu qui correspondent à chaque stratégie. Par exemple, si un joueur choisit la stratégie agressive (garder les dés basés sur l’attaque autant que possible), il doit utiliser une combinaison de faveurs divines qui complètent cette stratégie. Il en va de même pour une bonne stratégie défensive. Jusqu’à 3 Dieux aux compétences complémentaires peuvent être choisis au début du match, mais ils ne peuvent pas être échangés une fois la partie commencée.

Une autre stratégie consiste à se concentrer uniquement sur l’obtention de jetons à utiliser pour les faveurs des Dieux. Cela signifie qu’il faut garder autant de mains et de dés à contour doré que possible. Avoir une abondance de jetons permettra au joueur d’utiliser les faveurs de Dieu plus fréquemment. Il existe plusieurs combinaisons de faveurs divines qui peuvent être efficaces dans un jeu offensif. La Frappe de Thor, qui inflige jusqu’à 8 dégâts supplémentaires, peut être extrêmement utile. La Chasse de Skadi et la Fureur de Brunhild multiplient toutes deux les dés d’attaque. Il existe également des faveurs divines qui soignent, comme le Sacrifice d’Odin et la Montre d’Heimdall. Les faveurs divines peuvent être obtenues en battant de nouveaux adversaires dans Orlog.

Pour gagner Orlog, il suffit de se débarrasser des 15 jetons de santé de l’adversaire. La meilleure façon d’y parvenir est de commencer et de s’en tenir à une stratégie spécifique. Collectionner plus de capacités de faveur de Dieu augmente également la probabilité de battre des adversaires plus coriaces.Orlog dans Assassin’s Creed Valhalla est un jeu de stratégie amusant et stimulant qui permet à Eivor de se reposer du fardeau de l’expansion du clan des Corbeaux.

Pour rappel, Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur Xbox One, Xbox Series X et S, Playstation 4, Playstation 5, et PC.