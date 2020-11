Assassin’s Creed Valhalla: à quoi s’attendre des «  tutoriels  » et de la «  base de données  » lors de la mise à jour du premier jour

in

Alors que l’attente pour les consoles de nouvelle génération se raccourcit de jour en jour, les développeurs de jeux ont commencé à révéler du contenu et d’autres détails sur leurs titres. Le dernier jeu à rejoindre la liste est Assassin’s Creed Valhalla.

Les développeurs français Ubisoft ont publié des informations sur la mise à jour du titre 1.0.2, également connue sous le nom de mise à jour du premier jour. La mise à jour est disponible en préchargement sur la famille de consoles Xbox, PS4 / PS5, PC, Google Stadia et Amazon Luna. Il comprendra les améliorations suivantes;

A peaufiné l’équilibrage du jeu.

Correction de diverses nuisances liées à la quête.

Amélioration des performances et de la stabilité.

Diverses corrections de bogues.

De plus, la mise à jour comprendra également du nouveau contenu, spécialement conçu pour les consoles de nouvelle génération.

Assassin’s Creed Valhalla: nouveau contenu et horaires de lancement

Tout d’abord, le jeu recevra des packs audio localisés supplémentaires. La disponibilité de ce pack dépend de la région des joueurs.

Deuxièmement, ‘la bien-aimée base de données Animus reviendra avec Assassin’s Creed Valhalla en tant que «Codex». Le Codex comprend deux parties, la base de données et les didacticiels ».

Sur les deux, la base de données fournit des informations sur le monde et ses habitants. D’autre part, les didacticiels donnent un aperçu de tout ce qu’un joueur a appris.

La mise à jour est déjà disponible en préchargement sur les plates-formes Xbox mais pas sur d’autres plates-formes telles que la PS4 ou Stadia. De plus, ils seront lancés sur toutes les plateformes autour du 10/11 novembre dans les régions.

La mise à jour arrivera également sur PlayStation 5 le 12 novembre avec le lancement des consoles de nouvelle génération.

Bien que la mise à jour ne soit pas beaucoup, des améliorations majeures sont également apportées au jeu. Ces améliorations incluent de meilleures résolutions et fréquences d’images. De plus, ceux-ci peuvent également inclure des fonctionnalités telles que le lancer de rayons et des effets 3D améliorés en raison de la puissance des tout nouveaux processeurs AMD.

Assassin’s Creed est l’une des franchises de jeux les plus populaires et les ventes de Valhalla devraient rivaliser avec celles de Cyberpunk 2077 et d’autres. En outre, la franchise obtient également du contenu original Netflix. Dans l’ensemble, c’est le bon moment pour être un fan de climatisation.

