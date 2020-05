Assassins Creed Social Stealth de retour dans AC Valhalla

On dirait Assassin’s Creed Valhalla ramènera la série à ses racines à certains égards. Le capot classique et la fonction Social Stealth font leur retour (avec la lame cachée précédemment signalée). Plus particulièrement, le retour de Social Stealth signifie que les joueurs pourront à nouveau se fondre dans la foule et les petits groupes.

Le directeur créatif Ashraf Ismail a confirmé la nouvelle lors d’une brève vidéo de questions-réponses, qui est maintenant en direct sur le site officiel Assassin’s Creed Compte Twitter. Voir la vidéo d’Ismail dans le post ci-dessous:

Le capot classique et la furtivité sociale sont de retour! Dans notre première vidéo Dev QA, @AshrafAIsmail explique comment ces éléments emblématiques prennent vie dans #AssassinsCreedValhalla #ACFacts pic.twitter.com/zdyEmtBD51 – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 15 mai 2020

Social Stealth de la franchise a fait partie intégrante dès le début de la version 2007 de Assassin’s Creed. À partir de là, il a continué à se développer à bien des égards tout au long des entrées suivantes, même en étant au centre du court passage de la série en multijoueur. Cependant, les versements récents ont abandonné cette marque particulière de furtivité. À ce titre, il devrait être intéressant de voir comment Ubisoft Montréal fait évoluer la fonctionnalité et comment elle fonctionne dans un environnement Viking.

AC Valhalla étoiles Eivor, un raider Viking masculin ou féminin. Au début du nouveau titre, Eivor quittera la Norvège dans l’espoir de fonder un règlement dans l’Angleterre du IXe siècle. Les joueurs pourront cependant revenir plus tard sur la carte de la Norvège. À l’heure actuelle, la portée complète de toute la carte du jeu n’est pas claire. Mais Ubisoft a confirmé AC Valhalla s’étendra sur quatre grands royaumes anglais: Wessex, Northumbria, East Anglia et Mercia. Mais ne vous attendez pas à ce que cela serve de AC entrée la plus grande ou la plus longue.

Assassin’s Creed Valhalla sera lancé plus tard cette année pour la PS4, PS5, Google Stadia, PC, Xbox One et Xbox Series X. Plus de détails pourraient voir le jour lors d’Ubisoft Forward, un événement numérique qui devrait être mis en ligne le 12 juillet.

[Source: Assassin’s Creed on Twitter]