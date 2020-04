Assassin & # 039; s Creed Origins Bayek vit avec une nouvelle figure de Damtoys

Sortir tout droit du jeu à succès d’Ubisoft Assassin’s Creed Origins, Bayek est arrivé comme le prochain personnage sortant de Damtoys. Nous avons vu quelques autres assassins sortir de la ligne des figurines de Damtoys, ce qui était assez impressionnant. Cette fois, nous retournons dans l’Égypte ancienne pour regarder l’histoire d’origine des assassins avec Bayek. La figure est très détaillée, sculptée à la perfection et a un moule de tête hyper réaliste. Si les détails du protagoniste d’Assassin’s Creed Bayek n’étaient pas suffisants, il est emballé avec une grande variété d’accessoires. Il viendra avec un arc et trois flèches, khopesh, carquois et bouclier. Chaque arme est joliment fabriquée à partir du jeu vidéo et avec son articulation, il pourra poser joliment avec eux.

C’est une figure qui donne vie au jeu vidéo Assassin’s Creed et aiderait à divertir les collections de collectionneurs. À partir de la sculpture, des vêtements en tissu, des armes et de la thèse de l’articulation, un assassin qui a l’impression d’avoir été retiré de votre écran. Damtoys n’a pas encore donné de dates de sortie ou de morceaux, mais vous pourrez les trouver ici lorsqu’ils seront enfin en ligne. N’oubliez pas de consulter les autres figurines d’Assassin’s Creed également annoncées par Damtoys comme Assassin’s Creed II Ezio Auditore.



















Damtoys – Assassin’s Creed Origins – Figurine de collection Bayek à l’échelle 1/6

Caractéristiques:

Caractéristiques spéciales de la figurine de collection Bayek à l’échelle 1/6:

Sculpture de tête très détaillée

DAM muscle action body-Eleven (8) morceaux de mains interchangeables, y compris:

Une (1) main gauche pour tenir l’arc / le bouclier

Une (1) main ouverte gauche

Une (1) main droite pour tenir la flèche

Une (1) main droite pour tenir l’épée faucille

Une (1) paire de poings

Une (1) paire de mains détendues

Costumes Assassin’s Creed Bayek:

Une (1) écharpe beige en tissu avec capuche

Un (1) plastron brun foncé et doré

Une (1) ceinture de taille semblable à du cuir de couleur brun foncé

Un (1) châle long de couleur orange

Un (1) tablier beige

Un (1) brassard gauche

Un (1) brassard droit

Une (1) pochette de couteau à poison de couleur brun foncé

Un (1) sachet de bombe fumigène de couleur brun foncé

Une (1) ceinture de ceinture rouge

Une (1) paire de shorts de couleur marron

Une (1) paire de bottes de couleur marron foncé

Un (1) collier tête de mort aigle



















Armes:

Un (1) arc

Trois (3) flèches

Un (1) khopesh

Un (1) carquois

Un (1) bouclier

Accessoires:

Un (1) aigle de Senu Bayek

Support de figurine spécialement conçu avec logo du jeu

Le post Assassin & # 039; s Creed Origins Bayek Lives with New Damtoys Figure est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.