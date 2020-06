Ashnikko – « Cry » (Feat. Grimes)

Ashnikko, la rappeuse aux cheveux bleus basée à Londres qui a tiré sur le succès viral de TikTok l’année dernière avec son hit «Stupid», s’est associée à Grimes pour un nouveau single. « Cry » se penche sur le côté nu-métal des deux artistes avec un riff de guitare volumineux, Ashnikko passant en douceur du rap au chant. « Salope, tu essaies de me faire pleurer? » elle gémit dans le refrain avant que Grimes entre avec des chuchotements fantomatiques. La vidéo CGI photo-réelle, réalisée par Mike Anderson, dépeint Ashnikko et Grimes comme des alter ego démoniaques. Regardez et écoutez ci-dessous.