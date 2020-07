Ashley est sur le point d’appeler Bruce pour lui annoncer de mauvaises nouvelles à Newcastle – .

ULTRA SECURE Interphone collectif GSM 3G anti-vandale 8 boutons d'appel

Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT 8 boutons d'accès (pour 8 propriétaires) Appel téléphonique directement sur les numéros pré-enregistrés (via réseau GSM 2G/3G) 3 numéros d'appel enregistrables par bouton