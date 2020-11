Ashens and the Polybius Heist: une aventure amusante remplie de comédie idiote et geek – 4/5 – .

Critique: Ashens and the Polybius Heist est enfin arrivé après sept ans de création, mais le film peut-il se tenir debout?

Dans une année où les sorties cinématographiques grand public ont été presque inexistantes, 2020 a été l’occasion idéale pour les films moins connus de prendre le devant de la scène et de briller.

Cue l’arrivée d’Ashens et du Polybius Heist, la suite tant attendue de 2013 Ashens et la quête du gamechild.

Le film, qui présente en grande partie des personnalités de YouTube et des étoiles montantes de la comédie, est une lettre d’amour au jeu rétro et à tout ce qui est geek.

Mais comment Ashens et le Polybius Heist se comparent-ils à l’original et peuvent-ils voler de leurs propres ailes?

Ashens et le Polybius Heist

Ashens and the Polybius Heist, qui a duré sept ans et est né d’une campagne de financement participatif, sortira numériquement le 19 novembre 2020.

Comme le titre du film l’indique, nous suivons le collectionneur de tat et la star de YouTube Stuart Ashen alors que lui et son équipe de braquage ragtag travaillent pour mettre la main sur le Polybius, un jeu d’arcade mythique des années 1980 avec un passé déroutant, qui est actuellement la propriété de l’égomaniaque, Antony. Agoniste.

Films implacables

Le film s’ouvre sur une séquence apparemment inspirée des années 2003 Johnny anglais et possède une séquence de titre d’ouverture incroyablement animée qui comprend de nombreux gags et références de films ainsi qu’une chanson, Réglez le score, cela rappelle de manière impressionnante Casino Royale Vous savez mon nom.

À partir de là, Ashens et le Polybius Heist se déplacent à un rythme effréné et ne perdent pas de temps à nous présenter la galerie des membres d’équipage titulaires de Polybius et Ashens, qui comprend tous les suspects habituels, de l’œil dans le ciel et le fixateur à l’homme intérieur crucial.

Le film regorge de gags dès le départ et puise avec brio dans l’humour idiot de Monty Python et les références geek qui imprègnent chaque scène.

Un bâillon sur un orifice d’échappement thermique *banc* est un point culminant particulier.

Films implacables

Mis à part son minuscule budget de financement participatif, le plus gros obstacle d’Ashens et de Polybius Heist vient d’un léger manque de tissu conjonctif, pour ainsi dire, pour aider le flux du film.

La motivation derrière les actions d’un certain personnage – à un moment clé de l’intrigue non moins – semble un peu discordante car le film compte sur vous pour vous souvenir d’une ligne de dialogue dès ses premières minutes.

Un petit indice ici ou là, comme les chaussures qui réapparaissent dans Jojo Lapin, aurait parcouru un long chemin.

Le jeu d’acteur présenté dans Polybius Heist est parfois un peu bancal, mais étant donné que la plupart des acteurs principaux sont des stars de YouTube et non des acteurs, c’est compréhensible.

Il y a quelques moments de suraction au fromage, mais cela ne fait qu’ajouter à l’humour idiot du film dans la plupart des cas.

Cela dit, une performance en particulier – Jarred Christmas as Jarred, la taupe de l’équipe au QG Agonist – vole absolument la vedette.

Je ne regarderai plus jamais une tondeuse à gazon de la même manière.

Films implacables

Le verdict – 4/5

Alors qu’Ashens et Polybius Heist ne remporteront aucun Oscars (bien que compte tenu du nombre de films à sortir cette année, on ne sait jamais), le film brise absolument l’objectif qu’il se proposait d’atteindre.

C’est une aventure amusante qui regorge de comédies idiotes et geek.

Fans de l’original Ashens et la quête du gamechild sera ravi de la suite, tandis que les nouveaux téléspectateurs ne se sentiront pas laissés de côté car le nouveau film se tient assurément sur ses deux pieds.

Ashens and the Polybius Heist est maintenant disponible après sa sortie numérique le 19 novembre 2020 et vous pouvez en savoir plus sur la façon de le regarder ICI.

Par Paul Fogarty | [email protected]

Dans d’autres nouvelles, qui est la voix de l’actrice de Rey dans The Lego Star Wars Holiday Special? Est-ce que Daisy Ridley revient?

Partager : Tweet