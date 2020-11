Arteta loue la signature d’Arsenal à 220000 £ par semaine – .

in

Mikel Arteta s’est déplacé pour défendre Willian, la star d’Arsenal sous le feu.

Ce fut un début de vie difficile dans le nord de Londres pour l’ailier brésilien vétéran, qui a rejoint les Gunners dans le cadre d’un contrat Bosman de 220 000 £ par semaine l’été dernier après avoir été libéré par Chelsea.

Le joueur de 32 ans a débuté sa carrière à Arsenal avec quelques passes décisives lors de ses débuts en Premier League à Fulham, mais il n’y a pas eu grand chose à dire depuis lors pour lui.

Cinq matchs de haut niveau plus tard et ces héroïques à Craven Cottage restent les seuls objectifs que Willian a fixés, n’ayant pas réussi à faire grand-chose lors de l’une de ses apparitions en Ligue Europa.

Mais l’ancien joyau du Shakhtar Donetsk n’avait pas beaucoup de pré-saison par rapport à ses coéquipiers à London Colney, et a également raté quelques matchs le mois dernier en raison d’une blessure.

Et bien qu’Arteta ait reconnu sa difficulté à obtenir un élan, le patron d’Arsenal est catégorique sur le fait que Willian – qui a commencé la victoire 4-1 sur le club norvégien Molde jeudi – va « aller de mieux en mieux ».

Il a déclaré à Goal.com: «Je peux voir un développement dans les deux derniers matchs et la compréhension des choses que nous faisons mais il n’est pas habitué. Il va de mieux en mieux et nous connaissons tous la qualité qu’il a et c’est une excellente option à avoir sur le terrain.

«Je pense qu’il a très bien commencé avec son premier match contre Fulham, puis il s’est blessé et il n’a pas eu le temps de s’entraîner, il n’avait pas de pré-saison et il était plus tard que les autres.

Arteta n’a pas rendu beaucoup de services à Willian, il faut le dire.

Le mois dernier, il a dirigé l’attaque d’Arsenal à partir d’un faux rôle dans la défaite contre Manchester City, une position à laquelle il n’est clairement pas habitué.

Il y a eu des moments où Arteta ne savait clairement pas quoi faire de lui, ce qui doit le rendre frustrant et difficile pour le joueur lui-même.

