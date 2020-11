Arteta dit qu’un joueur de 20 millions de livres lui a demandé de quitter Arsenal – .

in

Arsenal s’est heurté à un visage familier dimanche.

Aston Villa se prépare à visiter l’Emirates Stadium dans ce qui sera le premier match d’Emiliano Martinez contre les Gunners.

Martinez a aidé Arsenal à remporter un titre en FA Cup en août après avoir habilement suppléé Bernd Leno, blessé, tout au long du projet Restart.

Mikel Arteta et Edu ont été critiqués lorsqu’ils ont décidé de vendre l’Argentin et de rester avec Leno comme gardien de premier choix cette saison, même si Villa a payé 20 millions de livres sterling pour Martinez.

Mais le patron espagnol a révélé via le site officiel d’Arsenal que c’était Martinez qui avait demandé s’il pouvait quitter le nord de Londres, après environ 10 ans de service, plutôt que le club décidant de le déplacer.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse d’avant-match: «De toute évidence, je n’avais pas l’intention de le vendre, mais nous lui avons donné la chance parce qu’il le méritait. Il a vraiment très bien joué, mais nous devons équilibrer les comptes. Quand un joueur vous demande de faire ça, je pense que vous devez être assez ouvert et lui dire ce que vous pensez de lui. S’il prend la décision de partir, vous devriez essayer de le soutenir car il le mérite pour la façon dont il a servi le club au fil des ans.

Vous ne pouvez pas vraiment discuter avec Arteta ici.

Oui, Martinez a été brillant pour Arsenal vers la fin de la saison dernière, mais 10 bons matchs en Premier Legaue ne signifient pas que vous avez fait vos preuves à ce niveau.

Et pour l’Emirates Stadium, ramasser 20 millions de livres sterling pour quelqu’un qui était prêté à Reading aussi récemment que l’année dernière doit être considéré comme une affaire de classe.

