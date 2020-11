Arteta dit qu’il ne peut plus faire pour le joueur d’Arsenal – .

Photo de Visionhaus

Mikel Arteta a défendu sa gestion de la situation de Mesut Ozil à Arsenal.

L’entraîneur espagnol a été critiqué par certaines sections de la base de fans des Gunners ce mois-ci après avoir laissé Ozil hors de son équipe de Ligue Europa et de Premier League.

Avant la victoire de jeudi sur Dundalk, Arsenal n’avait marqué que quatre buts lors de ses six matchs précédents toutes compétitions confondues, soulignant l’importance d’une étincelle créative que l’ancien international allemand aurait pu fournir s’il était disponible.

L’agent de 32 ans, le Dr Erkut Sogut, a frappé Arteta la semaine dernière et l’a accusé d’avoir échoué à l’ancien maestro du Real Madrid.

Mais l’homme de 38 ans, qui n’est à la haute direction que depuis 10 mois, a réitéré qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour Ozil, tout en respectant la décision.

Il a déclaré à Sky Sports: «Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai fait de mon mieux, j’ai essayé de lui donner autant d’opportunités que possible. Et que de mon côté, j’ai été patient, je lui ai donné des opportunités et j’ai été juste.

«C’est un joueur qui appartient à un club de football, il a été un joueur vraiment important ces dernières saisons. Je dois respecter cela, je suis ici pour prendre des décisions, les meilleures décisions pour l’équipe et pour le club.

L’essentiel est que si Ozil méritait de continuer à jouer pour Arsenal aux yeux d’Arteta, il jouerait toujours.

Il s’agit d’un joueur dont l’éthique de travail et l’application ont été remises en question assez régulièrement au cours de ses sept ans dans le nord de Londres.

Et Arteta, contrairement à Arsène Wenger ou Unai Emery, ne semble pas le tolérer et pour cela il a besoin d’être respecté – et même applaudi, quand on considère le type de profil d’Ozil.

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

