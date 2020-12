Arteta dit que le prospect d’Arsenal est si bon à l’entraînement qu’il rend ses coéquipiers heureux – .

Photo par Sam Bagnall – AMA / Getty Images

Mikel Arteta a déclaré au site officiel d’Arsenal que Gabriel Martinelli était si impressionnant à l’entraînement qu’il apportait des « émotions positives » à ses coéquipiers.

Martinelli est récemment revenu à l’entraînement complet d’Arsenal après une longue période de blessure.

Il semble que le Brésilien devrait être de retour disponible pour la sélection le plus tôt possible.

Et Arteta admet que Martinelli pourrait être un joueur important pour Arsenal lorsqu’il sortira de la table de traitement.

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

mariée

755478

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

/static/uploads/2020/11/684007_t_1606418978.jpg

684007

centre

« Gabi est un autre qui, même dans un moment d’adversité, vous le voyez s’entraîner et tout ce qu’il apporte à l’équipe, son énergie, sa passion, sa motivation, traduit des émotions positives pour tout le monde », a déclaré Arteta.

«Il essaie et va et vient encore et il veut marquer un but. Il est impitoyable dans l’entraînement à chaque action et plus vous devez ajouter de joueurs et de membres du personnel, à la fin, cela se traduit par ce qui se passe sur le terrain de football et avec le temps, vous serez stable.

«Le pressage de Gabi apporte quelque chose de différent à l’équipe et nous avons besoin de joueurs comme lui.»

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Martinelli pourrait bien avoir une ouverture pour entrer directement dans la formation de départ d’Arsenal quand il prouvera sa forme physique.

Les Gunners se débattent dur pour les buts en ce moment, et Martinelli a déjà prouvé qu’il a le don de mettre le ballon au fond des filets, malgré ses tendres années.

L’adolescent a réussi à faire un double chiffre pour les buts la saison dernière, et l’espoir est que son retour aidera à relancer Arsenal.

Arteta a essayé Pierre Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah en tant qu’attaquant central d’Arsenal ce trimestre, mais aucun du trio n’a vraiment fait sienne la position, leurs performances suscitant quelques critiques.

Dans d’autres nouvelles, « Il est brillant »: Owen nomme l’espoir de Liverpool qui a attiré son attention lors des matchs des moins de 23 ans