Arteta dit avoir été surpris par les performances de deux joueurs d’Arsenal hier – .

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis à Football London qu’il avait été très surpris par Thomas Partey et Gabriel.

Partey et Gabriel ont tous deux rejoint Arsenal cet été, mais ils sont rapidement devenus des acteurs clés pour les Gunners.

La paire s’est démarquée hier, alors qu’Arsenal a remporté une victoire 1-0 sur Manchester United à Old Trafford.

Partey a organisé le milieu de terrain avec brio, tandis que Gabriel était solide à l’arrière.

Et Arteta dit qu’ils sont tous les deux bien en avance sur ses attentes.

« Non, parce que je sais à quel point cette ligue est difficile et vous ne pouvez la comparer à aucune ligue dans le monde », a déclaré le patron d’Arsenal, quand on lui a demandé s’il s’attendait à ce que ses nouvelles recrues se comportent si bien dans un délai aussi court.

«Nous avons essayé d’apporter certaines caractéristiques dans le profil de joueur souhaité pour notre club. Nous voulons minimiser le risque en regardant et en nous assurant qu’ils vont contribuer à ce que nous voulons faire en équipe. »

Arsenal a dû se battre dur pour signer à la fois Partey et Gabriel cet été, mais leur décision de le faire ressemble maintenant à un coup de maître.

La capacité de Partey en possession combinée à ses attributs défensifs font de lui le joueur exact qui semble manquer à Arsenal depuis un certain temps.

Gabriel, quant à lui, semble parfaitement adapté au football de Premier League – et il s’est peut-être déjà établi comme le plus important défenseur central d’Arsenal.

La victoire des Gunners hier les a propulsés au neuvième rang du classement de la Premier League.

