Arteta blessée par la situation d’Ozil, mais résignée à l’interrogatoire – Football

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta se dit blessé par la situation de Mesut Ozil au club de Premier League mais se résigne à faire face à des questions sur le milieu de terrain allemand après chaque défaite. Ozil, 32 ans, qui est sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2021, gagne 350000 livres (452830 $) par semaine, mais n’a pas joué pour l’équipe d’Arteta cette saison après avoir été exclu de l’équipe de 25 joueurs de Premier League.

Le meneur de jeu, qui a joué pour la dernière fois pour Arsenal en mars, a également été exclu de son équipe de la Ligue Europa, le laissant uniquement éligible pour les matchs des moins de 23 ans.

« Je suis blessé parce que je n’aime pas qu’aucun joueur de mon équipe n’ait la possibilité de participer, ou de concourir, pour moi c’est vraiment triste parce que je pense que personne ne mérite ça », a déclaré Arteta dans une interview avec beIN SPORTS.

«Mais à la fin de la journée, je suis assis ici pour prendre des décisions, pour prendre les décisions qui, à mon avis, sont les meilleures pour le club de football. Et c’est ce que je dois faire », a ajouté l’Espagnol.

L’absence très médiatisée d’Ozil continue d’être un sujet de discussion majeur dans le club et Arteta a déclaré qu’il était résigné à devoir gérer le problème.

« Au moment où vous perdez des matchs de football, son nom va revenir et lorsque vous gagnez, ce ne sera pas le cas », a-t-il déclaré.

Arteta a précédemment déclaré que la situation d’Ozil était une «décision de football» et qu’il n’avait pas réussi à tirer le meilleur parti de lui, mais il a admis que certains trouveront son absence difficile à accepter.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait retrouver son chemin dans l’équipe, Arteta a déclaré: «Eh bien, tout le monde le peut et je pense que depuis que je suis arrivé ici, vous voyez où certains joueurs ont commencé et où ils sont en ce moment, leur carrière a complètement changé et ils l’ont gagné. droite. Nous leur avons donné des opportunités et ils les ont saisies.

«Avec Mesut en ce moment, avec la liste de l’effectif, il ne peut évidemment pas être impliqué. J’essaie d’être aussi clair que possible avec lui et avec tous les médias et fans car ils méritent de connaître les raisons et certaines personnes comprendront et d’autres ne comprendront pas à cause de ce qu’il a fait pour le club », a-t-il ajouté. .

Arsenal, 11e du championnat, à six points du leader de Leicester City, se rendra à Leeds United en Premier League dimanche.

Partager : Tweet