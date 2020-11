Arteta admet que l’un de ses joueurs d’Arsenal est très imprévisible – .

in

Mikel Arteta a décrit l’ailier d’Arsenal Nicolas Pepe comme un «joueur spécial».

Il y a une forte pression sur le joueur de 25 ans pour qu’il profite d’une deuxième saison beaucoup plus forte et cohérente dans le nord de Londres après avoir rejoint le club pour un record de 72 millions de livres sterling à l’été 2019.

Mais il y a un long chemin à parcourir avant que Pepe ne soit à la hauteur de son potentiel à Arsenal.

En fait, l’ancien attaquant lillois ne fait même pas régulièrement le premier XI d’Arteta après avoir débuté un seul de ses six matches de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Néanmoins, l’entraîneur espagnol dit que Pepe – qui a marqué lors de la victoire en Ligue Europa contre Dundalk jeudi – a assez bien géré le fardeau d’être le joueur le plus cher du club, mais l’exhorte à être plus cohérent dans sa production.

Il a déclaré au site officiel du club: «Il avait besoin d’un peu de temps. Ce n’est pas facile quand le club fait l’investissement qu’il a fait sur lui, les attentes sont élevées.

«Il a très bien géré la situation, il est mieux adapté et c’est un joueur imprévisible, qui a quelque chose de spécial. Il s’agit simplement de le faire de manière cohérente. »

Arteta a clairement des normes très élevées à Arsenal.

Nous le savons car il vient de quitter un vainqueur de la Coupe du monde sous la forme de Mesut Ozil de son équipe de Premier League.

En termes de profil et de talent, Ozil est quelques niveaux au-dessus de Pepe et si l’international ivoirien ne fait pas tout son possible à l’entraînement, il n’y aura tout simplement pas plus de chances dans le premier XI.

