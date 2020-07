Artemis Fowl : élement magique similaire à Harry Potter à absolument voir

Belles créatures (2013)

Montant / budget mondial estimé: 60,1 millions de dollars / 60 millions de dollars

Score RT: 47%

Nombre de livres non adaptés: 3

En théorie, le Caster Chronicles série de livres, écrits par les auteurs Kami Garcia et Margaret Stohl, avaient le plan exact qu’un film comme Belles créatures cherchait. Avec des éléments magiques similaires à Harry Potter, mêlé à l’angoisse et à la romance adolescentes d’un crépuscule-sort de séries, vous penseriez que 2013 aurait été bon pour ce film avec une pré-Solo Alden Ehrenreich, Viola Davis, Jeremy Irons et Emma Thompson. Malheureusement, quelqu’un a mal lu son livre de sorts et a tourné un film qui a à peine récupéré son budget, avec un bénéfice réel nulle part. Au moins, les dégâts étaient minimes, car il n’y avait que trois autres livres qui se sont trouvés inadaptés lorsque la poussière s’est installée.