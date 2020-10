Artemide dévoile une technologie ultraviolette qui transforme les lumières en désinfectants

La marque d’éclairage italienne Artemide a développé un moyen de transformer les lampes en désinfectants d’ambiance qui émettent une lumière ultraviolette antivirale lorsque les gens ne sont pas là. Appelée Integralis, la technologie brevetée peut être installée sur des luminaires et programmée via une application pour émettre une lumière normale lorsque les pièces sont occupées et des rayons ultraviolets (UV) lorsqu’elles sont vides.Bien que la lumière UV invisible puisse tuer les agents pathogènes, y compris les virus, elle peut être nocive aux humains. Cependant, le spectre bleu de la lumière visible peut aussi avoir un effet antimicrobien.La technologie Integralis fonctionne avec les produits Artemide dont le projecteur magnétique Vector « En présence de personnes, fréquences d’émission et doses d’énergie non nocives pour les yeux et la peau peut être utilisé, ce qui agit néanmoins pour inhiber la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons « , a déclaré Carlotta de Bevilacqua, PDG d’Artemide, à Dezeen. » En l’absence de personnes, des niveaux d’énergie et des fréquences plus élevés tels que les rayons UV peuvent être utilisés, qui agissent également sur les virus. » Sun Dayong conçoit un bouclier portable pour se protéger contre les épidémies de coronavirus La technologie peut être utilisée dans une grande variété de luminaires différents, bien qu’elle ne puisse pas être modernisée. « Integralis s’adapte à une large gamme de nos produits, afin d’offrir la solution idéale non seulement pour assainir un espace mais aussi pour des performances d’éclairage dans une variété d’environnements différents « , a ajouté de Bevilacqua. » Il ne peut cependant être intégré que dans de nouvelles lumières car cela impliquerait de recâbler tout le système d’un éclairage d’occasion. « Le plafonnier Nur Les luminaires peuvent être contrôlés via l’application Artemide de la marque, permettant aux lumières des pièces peu utilisées comme les salles de bain ou les vestiaires d’émettre en permanence une lumière anti-bactérienne.Les luminaires dans les pièces plus fréquentées peuvent être programmés pour émettre de courtes rafales de lumière UV plus forte quand personne n’est présent. La technologie peut désinfecter les surfaces et l’air, a affirmé de Bevilacqua. « La lumière agit principalement sur les surfaces mais, en réalité, elle agit sur tout ce qu’il rencontre sur son chemin, comme les particules en suspension dans l’air », a expliqué de Bevilacqua. « Cela nécessiterait cependant une technologie de filtrage de l’air spécifique pour garantir son efficacité maximale. » Cette technologie est adaptée à une utilisation dans des espaces très fréquentés tels que les bureaux. La lumière UV à courte longueur d’onde (UV-C) est utilisée depuis longtemps pour désinfecter des espaces tels que les avions. et les bus dans un processus connu sous le nom d’irradiation germicide ultraviolette.Le processus a reçu une attention accrue ces derniers mois pour son potentiel à aider à contenir la propagation de Covid-19.Il a été démontré qu’il aide à supprimer les virus, y compris ceux qui causent les syndromes respiratoires SRAS et MERS en perturbant leur ARN et en les empêchant de se répliquer. La vie après le coronavirus: comment la pandémie affectera-t-elle nos maisons? Cependant, son efficacité dépend fortement de la bonne dose de rayonnement UV administrée pendant la bonne durée. Ceci est déterminé par la proximité de la source UV des surfaces et du matériau dont elles sont constituées, ce qui signifie que toute solution à l’échelle de la pièce doit être administrée et évaluée avec soin pour éviter de créer un faux sentiment de sécurité. light se prête également au système Integralis « Integralis a fait et subit encore des tests approfondis pour pouvoir garantir le niveau d’assainissement fourni par la technologie », a déclaré de Bevilacqua. Contrairement aux produits de nettoyage tels que les désinfectants à base d’alcool, « light peut agir en permanence pour empêcher le développement de colonies bactériennes », a-t-elle déclaré.« Covid-19 nous a certainement fait mettre un pied sur l’accélérateur mais nous avions déjà travaillé sur ce système en poursuivant nos recherches sur la corrélation entre la lumière et le bien-être des personnes ». elle a ajouté.

