Art visuel : les plus minuscules sculptures du monde, signé Willard Wigan

Nous aimons tous nous promener dans un musée, avoir un bon aperçu des sculptures et des œuvres d’art exposées – généralement à bonne distance derrière des cordes rouges.

Mais il y a des sculptures là-bas où se tenir derrière une barrière ne le ferait tout simplement pas parce que vous ne les verriez pas!

Le sculpteur et artiste anglais Willard Wigan est spécialisé dans les sculptures taillées dans des grains de riz singuliers!

En fait, la plupart des sculptures de Willard sont si petites que vous auriez besoin d’une loupe pour vraiment s’imprégner des détails exquis de chacune.

Outils minuscules pour de l’art minuscule

Pour réaliser ces incroyables petites sculptures, Willard utilise des cure-dents et des cristaux de sucre pour sculpter et peindre ses pièces – les plus petites sculptures étant mesurées en millièmes de pouce!

Pour donner un peu de contexte à ses sculptures, Willard les affiche à l’aiguille, ou assis sur un cil et même à côté d’un grain de sable.

Maintenant, vous pouvez vraiment apprécier à quel point ils sont fantastiquement détaillés et minuscules.

Willard Wigan : un artiste autodidacte

À l’âge de 5 ans, Willard a commencé à fabriquer de petites maisons pour les fourmis parce qu’il pensait qu’elles avaient besoin d’un endroit pour vivre.

Après cela, il a commencé à leur faire de minuscules chaussures et chapeaux, car ils devaient avoir l’air pimpants dans leurs petites maisons.

Apprendre à sculpter quelque chose d’aussi petit qu’un grain de riz est quelque chose que Willard devait aussi enseigner à son corps faire.

Il a étudié les techniques méditatives et déclare réduire tout mouvement dans son corps – retenant son souffle à chaque coup pour assurer le contrôle exact nécessaire pour créer des détails aussi intimes.

C’est un travail qui comporte certains risques – quand on l’interroge sur son travail, il dit comment, en travaillant sur la pièce Alice au pays des merveilles, « Il y a eu une tragédie lorsque j’ai essayé de faire cette pièce pour la première fois … J’ai inhalé Alice ! »

Tu parles de tomber dans un trou noir au pays des merveilles, hein?

Découvrez le travail incroyable de Willard, vous ne serez pas déçu !