Arsenal semble être d’accord avec Bellingham: « Il n’a pas bougé dans le bon club »

Le meilleur club anglais de l’Arsenal FC a déjà fait face à l’engagement du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham. C’est ce que prétend la légende des Gunners, Tony Adams.

En conséquence, son club de longue date aurait déjà conclu un accord avec l’adolescent alors qu’il jouait encore à Birmingham City. Cependant, un voyou du personnel dans l’étage de gestion d’Arsenal a signifié que le changement n’a pas été ensaché et Bellingham a finalement déménagé au BVB.

Adams, qui a joué pour les pros d’Arsenal de 1983 à 2002, a révélé à Sky Sports sur l’intérêt de Londres pour Bellingham: « Son transfert a échoué car il y a eu un changement de poste de chef scout. Les dépisteurs de talent d’Arsenal l’ont vu très tôt et le chef scout était absolument ravi de lui. »

Ce chef éclaireur a également organisé le transfert, mais Arsenal l’a « manqué ». La chose épicée à ce sujet: le chef du département de dépistage du club du nord de Londres était à l’époque présumée l’ancien directeur de Dortmund Sven Mislintat, maintenant responsable des sports au VfB Stuttgart.

En avril 2019, Mislintat a quitté Arsenal prématurément et le club avait une nouvelle structure dans la direction sportive. L’ancien professionnel Edu est venu à bord trois mois plus tard en tant que nouvel homme fort. Adams a déclaré: « Le nouveau directeur sportif, Edu, était du Brésil. Il n’avait aucune expérience en Europe ou en Angleterre. Je pense donc que l’accord a été raté à cause de cette transition. »

Adams pleure toujours l’échec de la signature de Bellingham: « C’est un grand talent, mais malheureusement il n’a pas bougé dans le bon club. » Le Borussia s’est imposé lors de la campagne pour Bellingham l’été dernier et a amené le milieu de terrain central en Bundesliga pour 23 millions d’euros.