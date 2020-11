Arsenal prépare un énorme double mouvement de 80 millions de livres sterling pour Ibrahima Konate et Christopher Nkunku – .

in

Selon Sport Bild, Arsenal est intéressé par un double accord pour le duo RB Leipzig Ibrahima Konate et Christopher Nkunku.

On prétend que Konate a de nombreux clubs qui recherchent sa signature, en particulier en Angleterre, où Arsenal cherche à le signer.

Il a une clause de libération de 50 millions d’euros (44 millions de livres sterling) dans son accord, ce qui signifie qu’Arsenal devra déborder s’ils veulent l’attirer dans le nord de Londres.

Konate est une présence énorme à 6 pieds 4 pouces de haut, et a impressionné en tant que défenseur moderne polyvalent avec des capacités sur le ballon et dans les airs ainsi que le rythme et la puissance.

À seulement 21 ans, Konate représenterait un investissement énorme pour Arsenal et ferait office de défenseur central droit pour son partenaire Gabriel Magalhaes, mais éclabousser pour lui soulèverait plus de questions sur son compatriote français William Saliba.

Le rapport ajoute qu’Arsenal veut également son coéquipier Nkunku, le milieu de terrain étant censé être évalué à environ 40 millions d’euros (36 millions de livres sterling) – ce qui signifie que la signature des deux coûterait à Arsenal un énorme 80 millions de livres sterling.

Nkunku est extrêmement créatif, ce dont Arsenal a besoin en ce moment, car il a enregistré près de trois passes clés par match en Bundesliga cette saison et il a accumulé 13 passes décisives la saison dernière.

Le joueur de 22 ans était une cible pour Arsenal en 2019, car Unai Emery voulait des retrouvailles avec son ancienne star du Paris Saint-Germain, mais ils ne paieraient pas seulement 15 millions d’euros (13 millions de livres sterling).

Cette décision pourrait revenir les hanter car ils doivent maintenant payer presque trois fois plus cher, mais avec Arsenal à la recherche de créativité, il n’est pas surprenant qu’il soit de retour sur leur radar avant la fenêtre de janvier.

