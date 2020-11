Arsenal pourrait signer un triplé, il est mieux à Tottenham – .

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via Getty Images

Tottenham Hotspur et Arsenal seraient intéressés par la signature du même joueur.

Selon Sport Bild, les deux clubs du nord de Londres poursuivent le vétéran du Bayern Munich, Jerome Boateng.

L’équipe des Spurs et de Mikel Arteta a certainement besoin de renforts défensifs en janvier et l’été prochain, mais pas au même degré.

Et si Boateng a l’option entre Tottenham et Arsenal, il doit choisir le premier.

Arteta a le choix entre plusieurs défenseurs centraux chevronnés dans son équipe – David Luiz, Shkodran Mustafi, Pablo Mari – mais depuis que Jan Vertonghen a quitté les Lilywhites, Toby Alderweireld, 31 ans, est le seul défenseur central des Spurs qui a dépassé le 27 ans.

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

mariée

735136

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

/static/uploads/2020/11/676620_t_1604944041.jpg

676620

centre

Japhet Tanganga a 21 ans. Joe Rodon a 20 ans. Eric Dier a 26 ans et Davinson Sanchez a 24 ans.

Indépendamment si Tottenham remporte la Premier League cette saison, Mourinho aura besoin de plus d’expérience dans ce rôle à l’avenir et Boateng – qui a remporté le triplé avec le Bayern la saison dernière pour en faire 22 grands honneurs pour le club et le pays – a beaucoup de pedigree dans ce sens.

N’oubliez pas que les Spurs n’ont remporté aucun trophée depuis près de 13 ans et vous ne pouvez pas sous-estimer l’importance de l’expérience pour être une équipe qui réussit.

En plus de Luiz, Mustafi et Mari, Arsenal a également William Saliba, Gabriel Magalhaes, Calum Chambers et Rob Holding.

Arteta convient parfaitement aux arrières centraux de tous âges – la tranche d’âge va de 19 à 33 ans – mais Mourinho a quelques jeunes canons qui pourraient et voudraient beaucoup apprendre d’un joueur comme Boateng, à la fois sur et en dehors du terrain.

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, la décision de William Saliba de snober Tottenham maintenant amplifiée par la situation d’Arsenal

Partager : Tweet