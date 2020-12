Arsenal intéressé par un créateur sud-américain à cinq passes; Arteta est une grande admiratrice – .

Photo de Hannah Fountain – CameraSport via Getty Images

Arsenal aligne ses objectifs pour la fenêtre de transfert de janvier et Emiliano Buendia de Norwich City est sur sa liste de souhaits, selon Football London.

Les Gunners ont du mal à n’avoir remporté qu’un de leurs six derniers matchs de Premier League. Ils en ont perdu trois d’affilée aux Emirats et Mikel Arteta doit changer les choses le plus rapidement possible.

La fenêtre de transfert de janvier n’est plus que d’un mois et Arsenal doit faire appel à un créateur. L’équipe d’Arteta a du mal à créer des opportunités pour ses attaquants, et Pierre-Emerick Aubameyang a à peine eu une chance de ranger lors des derniers matchs.

Arsenal a été associé à une multitude de grands noms pour résoudre leurs problèmes de création. Houssem Aouar et Dominik Szoboszlai sont les joueurs que de nombreux fans veulent, mais Arteta serait un grand admirateur de la star du championnat Emi Buendia.

L’Argentin est lié à un passage dans un grand club depuis le début de la saison dernière. Il était l’un des rares joueurs de Norwich à se démarquer dans ce qui a été une terrible campagne pour le club la saison dernière.

Buendia est resté avec les Canaries et a bien joué. Il a marqué deux fois et a obtenu cinq passes décisives en seulement 10 apparitions cette saison. L’Argentin est l’un des meilleurs joueurs de Norwich, mais Arsenal pourrait-il l’attirer le mois prochain?

Le joueur de 23 ans est un talent fantastique et il a montré de quoi il était capable en Premier League. Il a créé 3,3 chances par 90 minutes dans le dernier trimestre de haut vol; seul Kevin de Bruyne a réussi plus (Football Londres).

Nicolas Pepe est le meilleur créateur d’Arsenal pour le moment mais il a surtout été utilisé en Ligue Europa. Willian n’a pas encore été un succès, alors qu’aucun de leurs milieux de terrain n’a été en mesure de choisir une passe défensive.

Buendia pourrait bien être la réponse aux problèmes d’Arteta en janvier. Cependant, son contrat n’expire qu’en 2024 et Norwich ne le laissera pas partir pour pas cher.

