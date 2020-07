Arsenal FC : une « Aubameyang dépendance » criant

Comme si Arsenal avait besoin d’être plus convaincant sur l’importance de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine du club a marqué deux fois lors d’une vaillante victoire contre Manchester City samedi pour réserver sa place en finale de la FA Cup.

Le jeune homme de 31 ans a inscrit ses 24e et 25e buts dans toutes les compétitions cette saison, avec deux finales bien disputées. Cependant, un air d’incertitude pèse sur l’attaquant de Gabonse qui ne s’est pas encore engagé dans le club au-delà de son contrat actuel – qui expire l’été prochain.

le projet d’Arteta : batir arsenal autour d’Aubameyang

La situation du « va-t-il ou non » continue de provoquer des troubles dans le nord de Londres, les derniers murmures en provenance d’Italie réaffirmant que si Aubameyang part, il aura de nombreux prétendants prêts à le faire venir.

La Gazzetta dello Sport affirme que l’Inter va intensifier sa poursuite de l’attaquant si un accord permanent pour Alexis Sanchez de Manchester United ne se concrétise pas. L’équipe d’Antonio Conte est liée à Aubameyang depuis plusieurs mois, travaillant en coulisses sur différentes stratégies.

L’une de ces méthodes consiste à attirer Christian Eriksen à San Siro, ce qui indique qu’ils pourraient être prêts à attendre jusqu’en janvier avant d’agir – ce qui serait alors nettement plus viable financièrement.

Bien que l’Inter ne puisse probablement pas signer les deux joueurs, des mouvements pour le duo sont prévus si les circonstances changent. Cela dépendrait des finances, la rumeur selon laquelle le prix d’Aubameyang – s’il est retenu – tournerait autour de 30 à 40 millions de livres sterling.

Arteta compte sur son buteur

Avec la nette progression d’Arsenal sous la direction d’Arteta, la probabilité qu’Aubameyang soit convaincu de rester et de jouer un rôle clé dans l’avenir du club est plus grande que jamais.

L’Espagnol a déclaré à plusieurs reprises que le club doit faire tout son possible pour persuader l’attaquant qu’il peut remporter des trophées et atteindre ses objectifs personnels au club. Les performances et les résultats récents renforcent ces perspectives, ce qui, selon Arteta, joue en sa faveur dans sa quête pour conserver le capitaine.

Il l’a déclaré sur le site officiel du club : « Je pense que cela aidera tout le monde [à gagner]. Ces beaux moments sont toujours meilleurs que les mauvais et quand je le regarde [Aubameyang] et que je lui parle, il semble assez convaincu, mais évidemment, s’il peut voir que le succès et la direction que nous prenons sont les bons, je pense qu’il sera plus positif à ce sujet, oui ».