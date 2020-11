Arsenal FC: retour de la mascotte « Gunnersaurus »

La célèbre mascotte de dinosaures d’Arsenal FC a fait son retour mardi. Sur la chaîne Twitter « Gunnersaurus », dont l’acteur Jerry Quy a été victime des mesures d’austérité du club début octobre après 27 ans, l’équipe des médias sociaux a publié une photo de la mascotte culte dans l’Emirates Stadium local.

Après que le licenciement soit devenu connu, les fans ont lancé un appel aux dons pour empêcher «l’extinction» de leur mascotte populaire et ont collecté plus de 12 000 livres (13 500 euros).

De plus, l’ancien joueur national Mesut Özil avait proposé de reprendre le salaire de Quy tant qu’il ferait lui-même partie du club. Son contrat expire en 2021, plus récemment, Özil n’était plus considéré pour l’équipe de Premier League du club.

On ne sait pas qui porte actuellement le costume. Selon les médias, le club aurait donné le rôle à plusieurs acteurs, dont Quy.