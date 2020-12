Arsenal espère signer une machine à buts de 32 millions de livres sterling – .

in

Photo de Julian Finney / Getty Images

Au début de la saison 2020/21, les fans d’Arsenal chantaient à juste titre au sujet du nouveau contrat de Pierre-Emerick Aubameyang. Pendant ce temps, de l’autre côté du nord de Londres, les craintes grandissaient quant à savoir si l’architecte pragmatique assis dans la pirogue de Tottenham transformerait Harry Kane en Vincent Janssen.

Comment les temps changent.

Flash avant début décembre et alors qu’Aubameyang n’a pas réussi à marquer du jeu ouvert en neuf matchs et plus de 800 minutes de football de Premier League, Kane a porté son jeu à un tout autre niveau sous Mourinho, ajoutant une vision Zidane-esque à son mortel. finition.

Et avec Carlos Vinicius impressionnant en réserve, ouvrant son compte avec un doublé lors de la raclée de Ludogorets en Ligue Europa jeudi, les fans des Spurs pourraient être pardonnés d’avoir tout oublié de Wout Weghorst – même s’il est sous la forme de sa vie en Allemagne.

«Je peux être honnête, bien sûr, je savais qu’il y avait un intérêt à gauche et à droite. C’était sérieux avec Tottenham, j’étais candidat », a déclaré récemment le Néerlandais de 6 pieds 5 pouces à Kicker.

Weghorst a déçu de rater un changement de Premier League derrière lui, portant son total à six buts lors de ses six derniers matchs (et huit sur 13 au total) avec une tête de balle de marque lors du triomphe 5-3 de Wolfsburg en Bundesliga contre le Werder Brême à le week-end.

À quelques kilomètres sur la route, cependant, une équipe d’Arsenal qui a subi une troisième défaite consécutive à domicile contre les Wolves dimanche soir a de nouveau gâché l’absence d’un avant-centre en forme.

Photo de GENYA SAVILOV / AFP via Getty Images

Mais les commentaires du directeur sportif de Wolfsburg Jorg Schmadtke hier devraient donner aux fans d’Arsenal quelque chose à quoi s’accrocher.

« Vous ne pouvez jamais exclure catégoriquement un transfert », a déclaré Schmadtke à SportBuzzer en discutant de l’avenir de Weghorst à la VFL Arena.

« Nous avons toujours dit que s’il y avait une offre raisonnable que Wout considère également intéressante, nous allons nous asseoir et en discuter. »

Weghorst ne serait pas bon marché à 32 millions de livres sterling (BILD). Mais pour Arsenal, qui n’a marqué que dix buts en dix matches de championnat cette saison, un buteur naturel comme le Néerlandais volant serait tout simplement inestimable.

De plus, avec Weghorst frustré d’être exclu de la récente équipe néerlandaise, il sauterait sur l’occasion de rejoindre un club plus en vue avec les Euros à l’horizon.

Photo de Boris Streubel / Getty Images

