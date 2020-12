Arsenal a une occasion en or de tirer profit de son prochain agent libre – .

in

Le magasin espagnol Sport a affirmé plus tôt ce mois-ci que Barcelone avait Shkodran Mustafi d’Arsenal sur sa liste de souhaits avant la fenêtre de transfert de janvier.

L’Allemand est bien dans l’ordre hiérarchique sous Mikel Arteta pour le moment. Gabriel Magalhaes, David Luiz et Rob Holding sont tous devant lui, tandis que Pablo Mari et Calum Chambers sont proches d’un retour dans l’effectif, ce qui rend la vie plus difficile pour le vainqueur de la Coupe du monde.

Mustafi est entré dans la dernière année de son contrat. Il avait l’air impressionnant sous Arteta à la fin de la saison dernière, mais une blessure lui a coûté sa place dans le côté.

Arsenal aurait proposé un nouvel accord à l’Allemand, mais il l’a refusé et aurait voulu partir gratuitement cet été (Football London).

Cependant, peu de footballeurs refusent de déménager à Barcelone. Les Catalans ont vraiment du mal en défense en ce moment. Clement Lenglet était leur dernier demi-centre senior en forme, mais sa blessure ce week-end signifie que Ronald Koeman n’a personne de disponible à l’arrière maintenant (Marca).

Edu devrait offrir Mustafi à Barcelone pour une somme modique

Le Barça a vraiment besoin d’un nouveau défenseur central en janvier. Eric Garcia de Manchester City serait leur premier choix, mais ils n’ont pas réussi à convaincre l’équipe de Pep Guardiola de le laisser partir cet été.

Arsenal serait certainement ouvert à laisser partir Mustafi en janvier. Ce sera leur dernière opportunité de gagner de l’argent sur lui et, compte tenu du besoin désespéré de défenseurs de Barcelone, leur offrir une chance de signer l’Allemand pour une somme modique pourrait fonctionner.

Mustafi n’a pas tout à fait eu le meilleur des temps à Arsenal. Il a parfois été fortement critiqué par les fans et les médias. Cependant, il faisait partie des meilleurs défenseurs de la Liga lorsque les Gunners ont déboursé 35 millions de livres sterling pour le signer en 2016.

L’Allemand a joué 81 fois pour Valence en deux saisons là-bas et a été brillant pour eux. Il a même aidé Los Che à battre Barcelone 2-1 au Camp Nou en avril 2016; une performance qui a peut-être convaincu Arsenal de le signer pour beaucoup d’argent quelques mois plus tard.

Vendre Mustafi pour une somme modique en janvier serait incroyable pour Arsenal. Il n’a pas d’avenir au club et le laisser partir lui permettrait également d’économiser 90 000 £ par semaine (Spotrac) en salaires; de l’argent qui peut être utilisé pour obtenir un milieu de terrain de qualité pour résoudre la crise d’attaque d’Arteta.

