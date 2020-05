Arrestation de Dean Laidley, Kane Cornes appelle l’AFL à prendre ses responsabilités dans le bien-être des entraîneurs

Le grand Port Adélaïde Kane Cornes a appelé l’AFL et l’Association des entraîneurs de l’AFL à assumer une plus grande responsabilité pour assurer la santé et le bien-être des entraîneurs après leur départ du système.

Les commentaires de Cornes sont intervenus après que l’ancien entraîneur de North Melbourne, Dean Laidley, a été accusé de harcèlement criminel après son arrestation dimanche soir.

Laidley est le dernier d’un certain nombre d’entraîneurs de l’AFL à lutter avec la vie après le football, et Cornes a déclaré que plus d’entraîneurs pourraient faire face à un sort similaire si l’AFL ne intervenait pas, en particulier avec le nombre de pertes d’emplois dans l’industrie au milieu du COVID-19. pandémie.

« Ça va être amplifié avec plus d’entraîneurs dans l’industrie perdant leur emploi », a déclaré Cornes Footy Classified.

L’ancien entraîneur de North Melbourne, Dean Laidley, a été arrêté le week-end et accusé de harcèlement. (Sebastian Costanzo, The Age)

«J’ai parlé à un entraîneur qui avait été limogé aujourd’hui et il a entendu une fois de la AFL Coaches ‘Association qu’il était limogé.

« L’AFL doit assumer une certaine responsabilité (ainsi que) l’Association des entraîneurs pour s’assurer que nous soutenons ces entraîneurs qui perdent leur emploi dans l’industrie, et il y en aura plus, pour s’assurer qu’ils vont bien . «

L’histoire de Laidley a pris une tournure triste après son arrestation, quand une photo de lui et une photo de lui dans une longue perruque blonde et vêtue d’une robe ont été diffusées par l’agent de police senior via WhatsApp à au moins six autres personnes par un agent de police senior de la police de Victoria.

Le constable principal a été suspendu pour son acte de conduite « épouvantable », mais la chroniqueuse chevronnée de l’AFL, Caroline Wilson, a critiqué certains médias pour avoir publié les images divulguées de Laidley.

Des entraîneurs comme Mark ‘Bomber’ Thompson ont eu du mal à vivre après avoir été entraîneur dans l’AFL (Getty)

« Comme tout le monde dans l’industrie, je suis complètement choquée par cela. C’est juste dévastateur », a-t-elle déclaré.

« Vous devez séparer les deux histoires ici, l’une est qu’il fait face à des accusations très graves, y compris le harcèlement, l’autre est sa violation flagrante de la vie privée, presque une violation des droits de l’homme.

« Nous savons qu’un policier fait face à des accusations et a été démis de ses fonctions, mais je suis vraiment déçu que le Herald Sun ait choisi de rendre compte de cette histoire comme il l’a fait. »

« Vraiment irresponsable de rapporter une partie de cela, je n’ai pas aimé du tout. »

Les commentaires de Wilson sont venus après que l’ancien coéquipier de Laidley North Melbourne, David King, a critiqué la couverture « crasseuse » des grands Kangourous.

L’ancien skipper de North Anthony Stevens dirige un groupe de joueurs qui ont soutenu la famille de Laidley (Getty)

« Les dernières 24 heures m’ont déçu », a déclaré King Fox Footy Live.

« Cela met en évidence le fait que je ne sais pas si nous sommes prêts en tant que communauté AFL à tout ce qui est en dehors de la norme généralisée, ce qui est considéré comme normal.

« Je suis tellement déçu que ce soit 2020 et nous ne sommes toujours pas là, le ridicule sur les réseaux sociaux était difficile à lire.

« C’est devenu sale pour moi. Ça m’a fait me sentir un peu malade.

« Je pense simplement que chacun vit à sa façon tant qu’il agit dans les limites du processus judiciaire et nous en sommes loin. »

Un certain nombre d’anciens coéquipiers de Laidley se sont ralliés pour soutenir sa famille à la suite des incidents du week-end, l’ancien skipper Anthony Stevens menant la charge.