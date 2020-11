Arnold Schwarzenegger est déjà absent après une récente chirurgie cardiaque

Arnold a couru dans les rues balnéaires de West Los Angeles pour dire qu’il «se sent à nouveau bien» tout en étant masqué sur son vélo. Après sa chirurgie cardiaque, personne ne lui en voudrait s’il ralentissait les choses et se détendait pendant environ un mois, mais ce n’est pas ce qu’Arnold Schwarzenegger va faire. Il fait régulièrement du vélo autour de son LA, et il est prêt à le faire à nouveau.