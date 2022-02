L’arnaqueur de Tinder : Les victimes réagissent aux projets hollywoodiens de Simon Leviev

Après la sortie de L’Arnaqueur de Tinder sur Netflix, les victimes du documentaire réagissent à l’annonce des ambitions hollywoodiennes de l’escroc présumé Shimon Yehuda Hayut, également connu sous le nom de Simon Leviev.

Réalisé par Felicity Morris, ce documentaire sur un true crime suit l’histoire de trois femmes qui ont été victimes : Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm et Ayleen Charlotte. Récemment, les trois victimes présentées dans le documentaire ont récolté plus de 140 000 £ sur leur page GoFundMe.

Maintenant, selon ETCanada, dans une interview sur le Tamron Hall show, la victime Sjoholm partage son point de vue sur les plans de l’escroc présumé de s’aventurer dans l’industrie du divertissement, comme Simon Leviev a récemment signé avec un gestionnaire de talents et a rejoint Cameo pour créer des vidéos personnalisées pour un montant forfaitaire. En réponse à la nouvelle, Pernilla Sjoholm révèle sa consternation car elle « a eu le cœur brisé de voir une entreprise collaborer avec un criminel. » Elle ajoute à ses préoccupations, réaffirmant les allégations contre lui en Europe et aux États-Unis et étant déçue par la décision de Gina Rodriguez de Giton Inc. de signer Simon Leviev. Lisez sa réponse ci-dessous :

« Pour être honnête, j’ai eu le cœur brisé de voir une entreprise collaborer avec un criminel, il est recherché, toujours, en Europe, donc il se cache juste en Israël pour le moment. Je pense qu’il a des crimes contre lui, des allégations contre lui aux États-Unis, aussi, mais non … C’est honnêtement déchirant. Je veux dire, comme, nous venons ici, partageant notre histoire, essayant de partager avec le monde un criminel et ce qu’il fait et pour quiconque de collaborer avec ces types de personnes, comme, c’est honnêtement, c’est très déchirant. Et de voir qu’il a un manager, c’est une femme. En tant que femme, je ne sais pas comment vous pouvez aller au lit la nuit. Je veux dire, cela pourrait être votre fille à qui cela est arrivé, cela pourrait être votre sœur, un membre de votre famille à qui cela est arrivé. Ce n’est pas qu’il nous a escroqué, il nous a menacé de mort. Je veux dire, comme, c’est des choses sérieuses. »

Depuis la sortie de L’arnaqueur de Tinder, le fraudeur condamné qui s’est fait passer pour un riche magnat du diamant a rapidement attiré l’attention des médias, le documentaire se hissant dans le top 10 de Netflix. En réponse au documentaire, Tinder a banni définitivement Simon Leviev de l’application de rencontres où il aurait attiré des femmes avec des rendez-vous à destination et les aurait escroquées de milliers de dollars, laissant beaucoup d’entre elles endettées et le cœur brisé. Malgré l’attention négative des médias et les allégations à son encontre, il semble que beaucoup soient toujours intéressés à entendre la version de Simon Leviev, qui envisage de faire ses débuts dans l’industrie du divertissement.