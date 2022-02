L’arnaqueur de Tinder : Que devient Simon Leviev alias Shimon Yehuda Hayut aujourd’hui ?

Comme le titre l’indique, L’arnaqueur de Tinder de Netflix examine l’histoire déroutante de la façon dont un escroc a utilisé l’application de rencontres titulaire pour manipuler ses victimes avec, au moins, des milliers de dollars sur de courtes périodes. En d’autres termes, il plonge dans les actions de Shimon Hayut – mieux connu sous le nom de Simon Leviev pour ses escroqueries, à travers les yeux de quelques-unes des innombrables femmes qu’il aurait lésées à travers l’Europe. Alors maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur lui, son passé, ses tendances criminelles, ses problèmes juridiques et ses allées et venues actuelles, Betanews vous dit tout.

Qui est Simon Leviev ?

Né sous le nom de Shimon Yehuda Hayut, Simon Leviev est un escroc israélien qui aurait utilisé son magnétisme pour commettre des impostures pour de l’argent, du pouvoir et du succès depuis la fin de son adolescence, selon le documentaire. Après tout, c’est en 2011 qu’il a été accusé pour la première fois de fraude, de vol et de vol qualifié pour avoir volé des chèques dans son pays natal, mais il a fui le pays avant de pouvoir être jugé pour la même chose. Il s’est en quelque sorte rendu en Finlande à partir de là, pour être reconnu coupable d’avoir fraudé trois femmes en 2015, pour lequel il a été condamné à deux ans derrière les barreaux.

Simon est retourné en Israël à sa libération en 2017, mais il a non seulement fui une fois de plus pour éviter d’affronter son passé dans le pays, mais il a également changé légalement son nom en Simon Leviev, selon le documentaire. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à se faire passer pour le fils de l’homme d’affaires et magnat du diamant israélo-russe Lev Leviev, qui est véritablement connu comme le “roi des diamants”, ce qui lui a facilité l’utilisation de “Prince”. Le faux milliardaire a ensuite commencé à attirer les femmes par le biais de sa fausse équipe, prétendant être un PDG à succès et montrant un style de vie luxueux impliquant des jets privés, de grands hôtels ainsi que des voitures rapides.

Cependant, en plus de prouver à quel point il est aisé, Simon a également démontré qu’il s’en souciait, c’est pourquoi personne n’a même sourcillé lorsqu’il a affirmé que des problèmes de sécurité l’empêchaient d’utiliser ses propres cartes bancaires et a demandé à ses victimes de l’aider. Il est resté reconnaissant et charmant tout au long du processus, tout en promettant de les rembourser rapidement, mais il a apparemment changé de vitesse presque dès qu’il s’est rendu compte qu’ils ne pouvaient plus le soutenir. Nous devons mentionner que Simon a apparemment toujours dépensé l’argent qu’il a reçu sur d’autres femmes pour renforcer sa position afin de maintenir son arnaque, selon l’émission.

L'Arnaqueur de Tinder | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Où est Simon Leviev maintenant ?

Simon Leviev a été appréhendé en Grèce en 2019 lors d’une opération conjointe entre Interpol et la police israélienne, qui avait suivi le tuyau donné par sa partenaire méprisée Ayleen Charlotte, déclarant qu’il utilisait le pseudonyme de David Sharon. Il a ensuite été extradé vers Israël, où il a été condamné à 15 mois de prison pour les accusations précédentes, avec une condamnation supplémentaire à payer une amende de 6 333 dollars plus 43 289 dollars d’indemnisation. Il est impératif de noter que même si l’on pense que Simon a escroqué plus de 10 millions de dollars à des femmes du monde entier, il n’a été inculpé dans aucune autre affaire.

Cela dit, Simon a été libéré de la prison de Tel Aviv vers mai 2020, après seulement cinq mois derrière les barreaux, en raison d’une directive visant à réduire le nombre de détenus au milieu de la pandémie de covid-19. Par conséquent, aujourd’hui, à l’âge de 31 ans, il est un homme libre résidant dans son pays natal, sortant avec un mannequin israélien et dirigeant une entreprise de conseil en ligne sous son nom.

Simon a toujours clamé son innocence, allant jusqu’à dire à ABC Nightline que les accusations portées contre lui ne découlent que d'”un prêt entre amis qui est parti dans le sud”. Il a déclaré: “Ils m’ont utilisé pour ma vie, ils ont reçu des cadeaux coûteux et tout. Autrement dit, des chercheurs d’or. Quand je demande de l’aide, ils ont accepté de m’aider et ils savent que j’ai des problèmes. Je n’ai fui personne, ce ne sont que des fausses nouvelles et des mensonges.”