L’arnaqueur de Tinder : Tinder bloque le vrai profil de Simon Leviev, Instagram aussi …

Coup dur pour Simon Leviev, son vrai profil a été bloqué par Tinder. L’escroc qui appâtait ses victimes via l’application de rencontre ne matchera plus.

Au cas où vous seriez passé à côté, L’arnaqueur de Tinder est un documentaire Netflix sur Simon Leviev qui s’est fait passer pour un séducteur milliardaire afin de tromper ses victimes. Au moment où elles s’y attendaient le moins, il leur avait déjà volé tout leur argent.

L’arnaqueur de Tinder est sur Netflix depuis moins d’une semaine qu’il est déjà devenu l’un des contenus les plus regardés sur la plateforme de streaming en France et dans beaucoup d’autres pays. Ce documentaire présente l’histoire d’un homme qui se faisait appeler Simon Leviev, qui utilisait sa façade de playboy multimillionnaire pour séduire des femmes et qui, une fois leur confiance gagnée, leur volait des millions de dollars.

La production a commencé à faire tellement de bruit dans le monde entier que la véritable société Tinder a décidé de bloquer le vrai profil de Simon Leviev pour qu’il n’y ait plus de victimes.

Dans une déclaration révélée par Variety, Tinder a indiqué qu’après une série d’enquêtes, ils ont décidé de mettre fin au profil principal et à tous les pseudonymes utilisés par Simon Leviev pour escroquer ses victimes. On sait maintenant que son véritable nom est Shimon Hayut, qui se faisait passer pour le “Prince des Diamants”.

“Nous avons mené des enquêtes internes et pouvons confirmer que Simon Leviev n’est plus actif sur Tinder sous aucun de ses alias connus”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Il ne vous sera donc plus possible de le trouver dans vos suggestions, et encore moins de glisser à droite sur ses photos.

Qu’en est-il des profils de Simon Leviev sur les réseaux sociaux ?

Si Tinder a définitivement fermé ses profils, pendant quelques instants, on pouvait encore voir son compte Instagram, où, soit dit en passant, il a affirmé que dans l’un ou l’autre des prochains jours, il l’utiliserait pour raconter sa version de l’histoire. Cependant, étant un criminel, cela n’allait pas durer longtemps.

Son compte Instagram, où il partageait sa vie luxueuse à ses plus de 200 000 followers, a également été bloqué. Dans le même article de presse, il a été confirmé que le compte a été désactivé et, à sa place, une légende apparaît avec l’information suivante : “Ce profil n’est plus disponible”.

Suite à la récente diffusion du film documentaire L’arnaqueur de Tinder sur Netflix, la société à l’origine de la populaire application de rencontres a décidé de lancer des directives pour avertir ses utilisateurs que, comme Simon Leviev, ils risquent de rencontrer de nombreux autres escrocs.

Selon un rapport du Washington Post, l’idée derrière ces mesures que les utilisateurs devraient suivre est d’empêcher les personnes mal intentionnées de profiter de personnes vulnérables qui “cherchaient l’amour” sur ces applications. La prochaine fois que vous swiperez à droite sur ces applications et qu’elles vous parlent de diamants, fuyez !