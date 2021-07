Army of the Dead : Zack Snyder avoue qu’il ne s’attendait pas à avoir autant de succès

Le célèbre réalisateur révèle qu’il a été l’un des plus surpris par l’énorme succès du retour d’un film se déroulant dans une apocalypse zombie. Zack Snyder travaille maintenant sur une suite à ce qui sera désormais une saga dérivée. Lors de sa sortie sur Netflix le film Army of the Dead, ce qui était le plus frappant, c’est qu’il a été réalisé par un cinéaste comme Zack Snyder. Après le succès qu’il a eu avec ses expériences dans le DCEU et son Justice League, le réalisateur a tenté sa chance en faisant quelque chose qu’il aime et a gagné.

Pendant le tournage de Justice League Snyder a mis du temps à commencer à assembler son histoire de zombies, mais il ne s’attendait pas à ce que le succès soit d’une telle ampleur, que maintenant la plate-forme de streaming envisage d’étendre la franchise et de libérer la créativité du réalisateur.

À présent, Zack Snyder travaille sur Army of Thieves, un film dérivé de Army of he Dead, mais fixé quelques années avant ces événements. Le film se concentrera sur le voleur de coffre-fort allemand Ludwig Dieter, interpreté par Matthias Schweighöfer.

Le film montrera comment Dieter dirige une équipe de voleurs potentiels pendant les premières années de l’apocalypse zombie, ce qui expliquera également ses réactions et les décisions qu’il a prises dans Army of the Dead.

Même si Army of Thieves sera fixé quelques années avant Army of the Dead, il n’est pas exclu qu’une autre production vienne qui narre certains événements ultérieurs, car la fin du film nous en donne beaucoup plus.

Zack Snyder dans l’univers des zombies

Le réalisateur sera le seul producteur du film Army of Thieves, mais il suivra de près ce qui se passe avec cette nouvelle production qui vient renforcer son travail. Snyder ne s’attendait pas à un tel succès avec cette histoire, alors maintenant, l’affaire implique un compromis.

“Nous parlions à Netflix sur le succès jusqu’à présent et nous rions tous. Pour moi, honnêtement, j’ai pensé : Ah, ça va être un jeu de genre amusant. J’avais aussi le sentiment qu’on pouvait bien le faire et que les gens l’apprécieraient. Et surtout que ce serait un grand service. Mais ce qu’il est devenu a été très excitant pour nous parce que nous aimons aussi ce monde et le voir grandir est très amusant”, a-t-il déclaré. Zack Syder lors de la présentation de son nouveau film.

Army of Thieves arrivera courant 2021 sur les écrans de Netflix, nous n’aurons donc pas à attendre si longtemps.