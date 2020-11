ARK: Genesis Part II – Nouveaux contenus et fonctionnalités annoncés

Studio Wildcard l’a fait lors d’un événement en direct ARK: Genèse Partie II annoncé, qui propose de nouveaux contenus et fonctionnalités. En plus de nouveaux biomes, des monstres exotiques et des missions d’histoire attendent les joueurs ici.

Le nouveau pack d’extension comprend également de nouveaux talents de voix off qui font leurs débuts dans l’univers ARK. Il s’agit notamment de David Tennant (Doctor Who, bons présages), qui joue le vicieux Sir Edmund Rockwell, et Madeleine Madden (La roue du temps, pique-nique à Hanging Rock), qui joue le compagnon robot IA HLN-A / Helena Walker.

La confrontation finale entre ces deux antagonistes se déroule sur un vaisseau colonie géant qui glisse dans l’espace. Les joueurs doivent utiliser toutes leurs compétences ARC pour réussir. Qu’il s’agisse de prendre possession d’ennemis via des créatures « noglin » contrôlant le cerveau, d’effectuer des tours radicaux sur le Hoversail de type skateboard ou de gérer à distance des bases avec des caméras de surveillance. En plus de tonnes d’autres nouveaux objets et créatures, le plus grand package d’extension d’ARK à ce jour promet de nombreux ajouts supplémentaires pour chaque type de survivant. Avec cela, les joueurs pourront-ils, avec l’aide de HLN-A, mettre fin aux plans insensés de Rockwell une fois pour toutes?

TLC Pass # 3

La prochaine bande-annonce d’aujourd’hui présente également la mise à jour TLC Pass # 3, qui comprend de nouvelles compétences et des améliorations visuelles pour Stegosaurus et Woolly Mammoth, ainsi que l’ajout de l’élevage d’insectes et de Wyvern, le HUD d’apprivoisement, et plus encore.

Cette mise à jour gratuite est désormais disponible pour tous les joueurs ARK.