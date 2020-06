Arianna Huffington et Julia Gillard discutent du leadership et de la santé mentale

Deux dirigeantes d’Arianna Huffington, auteure, chroniqueuse, co-fondatrice du Huffington Post et fondatrice de Thrive Global; et l’ancien Premier ministre australien, Julia Gillard, s’est connecté pour parler de leadership, de santé mentale et d’optimisme pendant cette période.

«Nous devons utiliser ce temps comme catalyseur pour construire un monde meilleur, plus juste et plus compatissant que le monde que nous laissons derrière nous», dit Arianna Huffington

Dans le cadre de l’initiative #GDayADay d’Optus – qui vise à encourager l’interaction sociale et la positivité – plusieurs icônes australiennes, notamment le pilote de course australien, Daniel Ricciardo, le médaillé d’or olympique, Ian Thorpe, et la journaliste Mia Freedman, entre autres, se sont vérifiées par appel vidéo pendant ces moments stressants. Vous pouvez regarder Ian Thorpe en conversation avec Edwina McCann de Vogue dans la vidéo ci-dessous:

Pour son dernier épisode, Arianna Huffington s’est entretenue avec Julia Gillard pour se concentrer spécifiquement sur leurs propres mécanismes d’adaptation, l’importance de l’empathie et du travail d’équipe dans le leadership, comment mettre l’accent sur le bien-être et la santé mentale peut faire du bien et comment «nous devons utiliser cela le temps comme catalyseur pour construire un monde meilleur, plus juste et plus compatissant, puis le monde que nous laissons derrière nous. »

«Au cœur de cette campagne se trouve l’idée de rester connecté et optimiste, surtout en période d’incertitude. Ces deux femmes inspirantes, qui ont eu un tel impact sur la politique, les médias, les affaires et le bien-être, sont la finale parfaite pour l’optimisme alors que nous nous dirigeons vers la reprise », a déclaré Mel Hopkins, responsable du marketing des consommateurs chez Optus.

Regardez la vidéo complète ci-dessous: