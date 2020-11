Ariana Grande «  follement amoureuse  » de Dalton Gomez

Ariana Grande Thank U Next Eau de Parfum

Le parfum THANK U, NEXT incarne le titre à succès et hymne « thank u, next », propulsé à la 1re place du Billboard Hot 100 et détenteur du record du clip vidéo le plus visionné en moins de 24 heures avec 55 millions de vues sur YouTube. « Thank u, next » est devenu le slogan de lannée et symbolise le fait de