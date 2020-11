Ariana Grande appelle à la diversité présidentielle

2020-11-04 11:30:08

Ariana Grande pense que le choix des candidats à la présidentielle doit être plus diversifié.

Ariana Grande a dénoncé les «vieillards hétéros et blancs» se présentant aux élections.

Le hitmaker de «Thank U, Next» a admis qu’elle était «très nerveuse» à propos de la course à la présidentielle entre le président Donald Trump, 74 ans, et Joe Biden, 77 ans et elle estime qu’il doit y avoir plus de diversité parmi ceux qui se présentent. bureau car il n’est pas représentatif de l’Amérique moderne.

S’exprimant lors du ‘Zach Sang Show’, elle a déclaré: «J’espère vraiment que nous pourrons faire une différence et reprendre notre pouvoir cette année.

«Comment allons-nous faire les choses correctement pour un pays composé de tant de gens différents, diversifiés et magnifiques si tout le merde est dirigé par de vieux hommes hétérosexuels, blancs?

« Ce n’est pas juste. Tu sais? Comment! Comment y parviendrons-nous? »

L’année dernière, Ariana s’est associée à HeadCount, ce qui a permis à ses fans de s’inscrire pour voter dans les salles de concert tout en assistant à sa tournée «Sweetener» et elle était ravie de pouvoir jouer un rôle.

Elle a déclaré: «C’était cool d’avoir HeadCount en tournée avec moi et de pouvoir inscrire plus de 20 000 personnes.»

Pendant ce temps, la star de 27 ans s’en est pris aux jeunes qui ont continué à se rassembler lors de grandes fêtes contre les conseils officiels en raison de la pandémie de coronavirus.

Faisant référence au restaurant sur le thème occidental Saddle Ranch – qui est populaire auprès des stars et des influenceurs de TikTok – elle a déclaré: «Ne pourrions-nous pas rester à la maison quelques semaines de plus?

«Tous les autres pays allaient bien et sont meilleurs que nous. Avons-nous tous vraiment besoin d’aller à f ****** Saddle Ranch à ce point que nous n’aurions pas pu attendre que la pandémie mortelle passe? Comme si on avait vraiment besoin de mettre nos bottes de cow-girl et de monter un taureau mécanique à ce point? Nous avions tous tellement besoin de cette publication sur Instagram? »

