Archive 81 : une suite de la série Netflix est-elle prévue ?

Archive 81 est une série d’horreur qui suit l’archiviste Dan Turner dans son enquête sur le mystère du bâtiment Visser, détruit il y a des années dans un incendie. Alors qu’il restaure les cassettes d’une cinéaste qui serait morte dans l’incendie, Dan devient convaincu qu’il peut la sauver d’une mort atroce. Basé sur le podcast du même nom, Archive 81 emmène les spectateurs dans un voyage surréaliste et obsédant.

Avec Rebecca Thomas (Stranger Things) qui a réalisé la moitié de la première saison, la légende de l’horreur James Wan en tant que producteur exécutif et Rebecca Sonnenshine en tant que showrunner, la série est considérée comme essentielle pour les adeptes du genre de l’horreur. Le final de la saison 1, délicieusement sinistre, nous laisse avec un cliffhanger inexplicable que nous sommes impatients de découvrir. Vous êtes curieux de savoir quand cela se produira ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 2 d’Archive 81.

Date de sortie de la saison 2 d’Archive 81

La première saison d’Archive 81 a été diffusée le 14 janvier 2022 sur Netflix. Les 8 épisodes de la saison, d’une durée d’environ 45-55 minutes chacun, sont sortis simultanément sur la plateforme de streaming.

En ce qui concerne la saison 2 de la série mystère, il n’y a pas encore eu d’annonces officielles quant à son feu vert. Cependant, étant donné que la saison 1 a récemment été abandonnée, il y a de fortes chances que Netflix évalue encore les chiffres d’audience avant de finaliser une saison suivante. Cependant, les fans peuvent rester optimistes car le podcast de found footage sur lequel la série est vaguement basée a plusieurs saisons. Il y a donc beaucoup plus de matériel dans lequel une éventuelle saison 2 d’Archive 81 peut puiser.

Le fait que la saison 1 se termine sur un cliffhanger signifie également que l’arc narratif global est loin d’être terminé et pourrait éventuellement se poursuivre dans une saison suivante. Si l’on considère que la production de la saison 1 a commencé en 2020, la mise en scène de la série semble être un long processus. Ainsi, bien qu’une autre saison soit probable, elle ne sera probablement pas diffusée dans un avenir proche. Même si une éventuelle deuxième saison est autorisée relativement vite, nous nous attendons à voir la saison 2 d'”Archive 81″ entre le début et la mi-2023.



Casting de la saison 2 d’Archive 81

Le casting d’Archive 81 est mené par Mamoudou Athie et Dina Shihabi, qui interprètent respectivement l’archiviste Dan Turner et la documentaliste Melody Pendras. Les autres acteurs de la série sont Martin Donovan (Virgil), Matt McGorry (Mark), Julia Chan (Anabelle), Evan Jonigkeit (Samuel) et Ariana Neal (Jess).

Kate Eastman (Tamara Stefano), Kristin Griffith (Cassandra Wall), Charlie Hudson III (Steven Turner), Eden Marryshow (John Smith) et Sol Miranda (Beatriz) font tous partie de la distribution secondaire de la série et devraient reprendre leur rôle dans l’éventuelle saison 2. Des ajouts à la liste étendue des acteurs de la série sont également probables s’il y a une saison suivante.





Intrigue de la saison 2 d’Archive 81

La saison 1 se termine avec Dan, convaincu de pouvoir sauver Melody de l’autre monde, qui ouvre la porte surnaturelle en utilisant la magie du sang de la secte. Il trouve Melody dans la dimension alternative, mais elle est emmenée de force par Samuel avant que Dan ne puisse s’en emparer. Finalement, Melody émerge de la porte à la place de Dan, tandis que ce dernier reste piégé dans “l’autre monde”. Dans les dernières scènes de la saison 1, Dan se réveille dans un hôpital en 1994 et est choqué d’apprendre qu’il est le seul survivant de l’incendie qui a détruit l’immeuble Visser.

Une éventuelle saison 2 reprendra probablement là où la saison 1 s’est arrêtée et verra les rôles de Dan et Melody essentiellement inversés. Melody pourrait maintenant essayer de sauver Dan de sa situation apparemment difficile et utiliserait probablement les cassettes une fois de plus. Si l’on considère que Samuel joue un rôle central dans le final de la saison 1 mais qu’il disparaît ensuite ostensiblement, on peut s’attendre à ce qu’il continue à essayer d’acquérir du pouvoir par des pratiques occultes. Enfin, une éventuelle saison 2 pourrait également explorer la relation de Melody avec sa mère, puisque les deux sont réunies à la fin de la saison 1.