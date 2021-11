Arcane sur Netflix : une série animée dans l’univers de League of Legends à ne pas rater

Netflix adopte un modèle de déploiement un peu différent avec la série événement Arcane de League of Legends. En effet, la plateforme de streaming diffuse la série en trois arcs de trois épisodes distincts, chacun d’entre eux étant diffusé dans les nuits de samedi à dimanche à 3h du matin (7, 14 et 21 novembre). Elle sera également diffusée en même temps que plusieurs événements de League of Legends. Il s’agit d’une nouvelle stratégie qui, nous l’imaginons, est destinée à attirer les joueurs, mais aussi à éloigner la série de l’assaut des sorties du vendredi. Vous vous demandez si vous devez regarder Arcane sur Netflix ? Betanews vous dit pourquoi il faut voir (ou pas) la série animée League of Legends.

De quoi parle Arcane sur Netflix ?

La série d’animation démarre sur un brouillard rouge de fumée enveloppant une zone. Les Enforcers utilisent leurs armes et on peut voir en arrière plan un enfant chanter.

Cet enfant, c’est Powder (Mia Sinclair Jenness) ; sa grande sœur Vi (Hailee Steinfeld) la guide à travers cette horrible zone de combat et lui a dit de fermer les yeux et de chanter sa chanson préférée. Lorsqu’elles croisent leur gardien Vander (JB Blanc), elles constatent que leur mère a été tuée dans la bataille. Il les ramène dans la ville souterraine de Zaun.

Quelques années plus tard, Vi et Powder se retrouvent à la surface dans la riche ville de Piltover. Tous deux, avec leurs copains Claggor (Roger Craig Smith) et Mylo (Yuri Lowenthal), bondissent sur les toits, prêts à cambrioler l’appartement d’un inventeur, un tuyau qu’ils ont pris et utilisé seuls, sans l’aide de Vander. Ils pénètrent dans l’appartement et commencent à prendre des objets, mais doivent s’éclipser précipitamment lorsque quelqu’un se présente à la porte d’entrée.

Dans le processus, un orbe de cristal se détache et explose, emportant le bâtiment avec lui. Myles est contrariée que Powder les ait ralenties, mais sa grande sœur la défend. Alors qu’ils rentrent péniblement à Zaun, ils sont attaqués par un groupe de voyous. Ils finissent par perdre tout leur butin lorsque Powder, menacée par quelqu’un de beaucoup plus grand qu’elle, jette sa sacoche à l’eau.

Vander est contrarié qu’ils soient partis seuls, mais il sait que, comme le tuyau est venu du prêteur sur gages appartenant à un grand type nommé Benzo (Fred Tatasciore), il doit l’accompagner avec quelque chose. La nouvelle de l’explosion s’est répandue dans tout Zaun, et tandis que Vander et Benzo discutent, deux hommes de main “d’en haut” entrent en scène. L’un d’eux veut que Vander donne un nom, mais Vander refuse. L’homme de main dit que son refus de coopérer entraînera probablement une attaque. Ekko (Miles Brown), le jeune fixit de Benzo, entend cette information grâce à son dispositif d’écoute fait maison.

Vi tente de rassurer Powder en lui disant qu’elle n’est pas une guigne, en lui donnant des exemples où elle, Myles et Claggor ont tous fait des erreurs embarrassantes. Pendant ce temps, quelque chose de sinistre se passe en surface, grâce à un borgne nommé Silco (Jason Spisak).

Les joueurs de League of Legends reconnaîtront les mondes et les personnages qui peuplent Arcane, mais pour ce qui est de la comparaison avec d’autres séries, il semblerait que ce soit un cousin de Star Trek : Prodigy, récemment lancé.

Arcane | Bande-annonce finale VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Peut-on aimer Arcane si on ne connaît pas League of Legends ?

Bien que Riot Games produise la série, ils ont fait appel à une longue liste de scénaristes, de réalisateurs et d’experts en animation CGI pour créer une série dont l’histoire est non seulement facile à suivre, ce qui est un exploit pour la science-fiction, mais dont les personnages sont bien étoffés dès le départ.

Ash Brannon et les autres réalisateurs de la série n’ont pas seulement mis en place une nouvelle interprétation de la dynamique “d’étage en étage”, ils ont réussi à créer une nouvelle histoire accessible à tous, tout en servant les fans du jeu qui veulent voir des personnages champions comme Vi et Jinx (Ella Purnell) – une version plus ancienne de Powder, pour ceux qui ne le savent pas. L’histoire de la guerre entre Zaun et Piltover ne fait que commencer, mais les joueurs sont déjà bien établis à ce stade, tout comme certaines des inventions qui vont rendre la guerre encore plus violente et mortelle.

L’animation d’Arcane est une révélation, surtout pour une série télévisée. Les personnages humains ont des expressions réalistes et se déplacent avec une telle fluidité qu’on a l’impression qu’ils ont été réalisés avec une technologie de capture de mouvement. Les scènes de combat et de poursuite ont un but visuel, ce n’est pas un simple enchevêtrement d’actions. Tout cela va de pair avec des personnages bien écrits et constitue une expérience visuelle très satisfaisante.

En bref, même si vous n’êtes pas un joueur ou un fan de League of Legends, Arcane sera plus que suffisamment divertissant pour retenir votre intérêt, avec une histoire intéressante soutenue par une animation incroyable.

Les épisodes 1 à 3 de Arcane sont dispo en streaming sur Netflix. 3 nouveaux épisodes seront diffusés dimanche 14 novembre, puis les 3 derniers le dimanche suivant.