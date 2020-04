Arcade Spirits sortira sur les consoles en mai

Maintenant, vous pouvez trouver l’amour à l’arcade alors que le développeur Fiction Factory Games et l’éditeur PQube ont révélé la simulation de rencontres Esprits d’arcade arrive. Nous avons revu ce jeu à PAX West et avons apprécié l’histoire car nous n’étions qu’une fille normale à la recherche d’une romance possible dans notre travail fatigué à l’arcade locale. c’était très amusant à jouer et je ne me sentais pas comme toutes les autres simulations de rencontres, car il y avait de réels défis au travail de jour pour aider à définir la relation. Nous savons maintenant cette semaine que le jeu sortira officiellement sur Nintendo Switch et PS4 le 22 mai, avec une version Xbox One en cours. Si vous n’êtes pas intéressé par une copie physique, vous pouvez l’acheter numériquement le 1er mai. Les précommandes sont déjà apparues dans GameStop et Best Buy. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu ci-dessous.

Esprits d’arcade est un roman visuel de comédie romantique qui se déroule dans une chronologie alternative. Situé en 20XX, les joueurs commencent à travailler dans une arcade populaire, le Funplex, où ils rencontrent une multitude de personnalités uniques. Offrant une variété d’options de personnalisation, les joueurs peuvent concevoir qui ils sont et quel type de relations ils développent avec chaque personnage qu’ils rencontrent. Les joueurs sont souvent confrontés à des décisions qui façonneront finalement la personnalité de leur personnage et leurs relations avec les autres tout en guidant le scénario en fonction de leurs choix. Esprits d’arcade offre une expérience coquine et engageante avec: · Personnalisez tout – de la coiffure, du teint, de la couleur des cheveux, de la couleur des yeux, du pronom et plus encore. · Personnalité auto-conçue – Forme de traits basée sur les décisions et les relations que le joueur choisit de faire. · Personnages uniques – Interagissez avec diverses personnalités uniques pour former des amitiés platoniques ou quelque chose de plus intime, avec sept personnages romancables et de nombreuses autres personnes excentriques avec qui se mêler. · Identity Tracker – Suivez le statut de la relation avec chaque caractère et traits de personnalité avec le système d’identification de l’identité, ou «IRIS». · Arcade Adventure – Les décisions prises tout au long du jeu affecteront le sort du Funplex, y compris les relations développées ou la façon dont les moments clés de la gestion de crise sont gérés.

