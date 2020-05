AQUAMAN mène les SEA DEVILS Into Danger avec DEEP DIVES # 6 Preview

Aquaman mène les Sea Devils au combat le 28 mai Aquaman: plongées profondes # 6, réimprimant l’histoire de Steve Orlando et V. Ken Marion de Aquaman Giant.

Aquaman: plongées profondes # 6

Écrivain: Steve Orlando

Artistes: V. Ken Marion, Sandu Florea, Andrew Dalhouse et Wes Abbott

« Marée cinglante – Partie 2 »

En enquêtant sur une base de Scorpion abandonnée, Aquaman et les diables de mer activent sans le savoir une vieille arme de Scorpion … Le Torpedoman! Maintenant, ils doivent inverser la tendance et arrêter cette machine à tuer avant qu’elle ne décime un avant-poste scientifique atlante!