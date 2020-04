AQUAMAN de JIM LEE nage dans une collecte de fonds contre le coronavirus

Crédits: Jim Lee



Éditeur DC / CCO Jim Lee’s dernière entrée dans sa série de 60 croquis en 60 jours est Aquaman.

Aquaman rejoint une liste de 19 autres pièces tirées à ce jour, qui ont permis de collecter plus de 158 000 $ pour la Book Industry Charitable Foundation (BINC) grâce à des ventes aux enchères sur Twitter.

Selon Lee, les images seront utilisées comme couvertures pour les futures publications de DC et seront rassemblées dans leur propre livre.

Tous les profits des enchères vont directement à BINC, un 501 (c) (3) à but non lucratif dédié à aider les libraires dans le besoin – y compris les libraires de bandes dessinées. Dans le passé, BINC a offert une aide financière aux librairies de bandes dessinées touchées par des catastrophes naturelles et d’autres crises financières imprévues.