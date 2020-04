Splish-splash, plongez dans un aperçu avancé de certaines pages intérieures de la prochaine DC Aquaman sortie numérique, 30 avril Plongées profondes # 2.

Aquaman: plongées profondes # 2

«Sea Devils» de Michael Gray, Aaron Lopresti, Matt Ryan, Hi-Fi et Wes Abbott

Aquaman et les Sea Devils s’associent pour arrêter un groupe de pollueurs et une créature radioactive des profondeurs!