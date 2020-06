Aquaman 2: David vengera-t-il la mort de son père? et perdre le royaume?

DC comics est assez célèbre pour représenter des histoires remarquables de héros et de méchants. La personnalité et la conviction des deux côtés des personnages et les idéaux et croyances qu’ils détiennent. Combiné avec la férocité, la lutte et la ténacité de ces personnages est apprécié par de nombreux fans et critiques. Certains des meilleurs personnages comme Batman, Joker, Bane et bien d’autres dans l’univers de DC et Aquaman ne tombent pas loin de son impressionnant.

Lorsque la ligue de justice est sortie, elle a rencontré une déception instantanée avec un mauvais scénario, un mauvais scénario. Et beaucoup ont également supposé qu’Aquaman connaîtrait également le même sort. Concentré sur le personnage qui n’avait aucune présence dans son film autonome. Mais contrairement à nos attentes, le film a bien fonctionné et est connu comme le film le plus rentable de 2018 et a rapporté des milliards de dollars. Et il n’est pas surprenant que la suite soit confirmée pour le prochain film Aquaman. Lisez la suite pour en savoir plus sur le film.

Détails Aquaman!

L’histoire commence avec Thomas, sur les sauvetages d’un jour et sauve Atlanta, la reine d’Atlantis. Ils sont tous deux tombés amoureux l’un de l’autre et ont un enfant nommé «Arthur». Également connu sous le nom d’Aquaman, avec un hybride de puissance semi-humaine et atlante. Vulko entraîne Arthur à devenir un redoutable guerrier. Ils vivent heureux jusqu’à ce qu’Atlanta soit convoquée dans Atlantis et exécutée. Plus tard dans l’histoire, Arthur fait face à des bandits qui détournent un sous-marin de classe russe. Et le leader Jesse Kane meurt dans une tentative de sortir Arthur. Son fils David a juré de se venger au nom de son père.

Orm, le roi d’Atlantide complote pour mener une guerre sur le monde de surface avec l’aide de Nereus. Mera, mécontent de Orm cherche Arthur pour son aide. Il refuse mais décide plus tard d’aider, Mera sauvant Thomas d’un tsunami envoyé par Orm. Vulko conseille à Arthur de rechercher le trident. un artefact magique du premier roi d’Atlantis, qui fera de lui un roi légitime. Arthur est capturé par les laquais d’Orm et défie Orm en duel. Orm ayant l’avantage tue presque Arthur mais est sauvé par Mera.

Fin d’Aquaman.

Arthur fait face à David en Sicile et ils se battent tous les deux. Et David blesse gravement Arthur, mais les deux parviennent à survivre. Ils repoussent le monstre sous-marin de la tranchée et sont transportés vers un trou de ver où ils rencontrent Atlanta. Sa mère, perdue depuis longtemps, qui a survécu à l’exécution et s’est enfuie dans la mer inconnue. Arthur fait alors face à Kara et se montre digne du roi en brandissant le trident. Sauver Atlantis et Atlanta retrouve Thomas. Et en même temps, Arthur monte sur le trône. Dans la scène finale, David est sauvé par le Dr Stephen Shin, un scientifique qui est follement obsédé par le royaume d’Atlantis. David accepte d’aider le scientifique en échange de sa quête pour se venger d’Arthur.

Les détails du royaume perdu.

Dans le deuxième film, nous pourrons peut-être en savoir plus sur le septième royaume. Aussi connu comme le royaume perdu. Warner Bros n’a pas encore révélé le nom du royaume perdu. Nous pensons que ce sera un royaume magique et intemporel, et jouera un rôle clé dans l’intrigue du voyage d’Arthur. Et sera une partie importante de la suite.