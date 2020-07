Après une vente aux États-Unis, le Razer Blade 15 (2019) est désormais de 550 £ au Royaume-Uni également

L’ordinateur portable de jeu Razer Blade 15 (2019) a récemment été mis en vente pour 500 $ de réduction aux États-Unis, mais cette réduction ne s’est pas étendue au Royaume-Uni – mais maintenant, avec une généreuse réduction de 550 £ (33%) sur le Royaume-Uni d’Amazon. site, le mettant à 1099 £. Il est toujours en vente aux États-Unis, mais pas pour son rabais initial de 500 $. Au lieu de cela, c’est maintenant 210 $ (13%) de réduction aux États-Unis à 1389,99 $.

Le Blade 15 est une centrale d’un ordinateur portable de jeu, et à ce prix réduit, il atteint ce rapport prix / valeur vénéré où un ordinateur portable de jeu finit par ne coûter que ce qu’il en coûterait pour construire une plate-forme de bureau équivalente à part entière. Son matériel de milieu à haut de gamme signifie qu’il peut exécuter n’importe quel jeu avec les paramètres les plus élevés à une fréquence d’images fluide, et cette fréquence d’images brillera sur son écran de 144 Hz.

Ces ordinateurs portables sont probablement en cours de réduction car il existe maintenant des modèles dotés de nouveaux processeurs de 10e génération, mais le Intel Core i7 9750H du Blade 15 n’est pas en reste. Combinez cela avec sa Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, un GPU un peu plus rapide que le Nvidia GeForce GTX 1070 de la génération précédente, et vous avez un ordinateur portable qui peut exécuter n’importe quel jeu d’esport bien au-dessus de 144 ips sur des paramètres ultra et à peu près n’importe quel jeu graphiquement intensif à un 60 + fps lisse sur des réglages élevés.

Voici les spécifications du Razer Blade 15 (2019):

Razer Blade 15 2019 Processeur Intel Core i7 9750H GPU Nvidia GeForce 1660 Ti Mémoire 16 Go de stockage DDR4 256 Go SSD (et 1 emplacement SSD ouvert de 2,5 pouces) Écran 15 pouces, 1080p, 144 Hz Acheter maintenant

Le processeur Intel Core i7 9750H est un processeur à six cœurs et 12 threads avec une horloge de suralimentation jusqu’à 4,5 GHz, et le Nvidia GeForce 1660 Ti a une horloge de suralimentation jusqu’à 1770 MHz et 6 Go de RAM GDDR6 capable d’une vitesse de mémoire de 12 Gbps .

Pour ce prix réduit, il est peu probable que vous trouviez un meilleur ordinateur portable de jeu dans cette gamme de prix. Avec le Blade 15, vous obtenez également un panneau bord à bord de 144 Hz, ce qui est idéal pour les jeux de tir à contraction et les jeux d’esport, mais aussi pour une expérience de jeu meilleure et plus immersive dans d’autres genres. Ajoutez tout cela à une esthétique d’ordinateur portable mince et élégante avec des touches rétroéclairées, et vous obtenez un excellent ordinateur portable de jeu haut de gamme à un prix avantageux.

