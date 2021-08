Après le tournage de La Casa de Papel 5, le Professeur prend des vacances bien méritées

Il y a quelques semaines, Álvaro Morte a dit adieu à l’un de ses personnages les plus attachants, le professeur de La Casa de Papel, une interprétation qui a profondément touché l’affection des fans de la série, qui ont suivi sa sagesse et sa capacité à se tirer d’affaire tout au long des étapes.

Il ne doit pas être facile de surmonter les heures intenses du tournage, qui comprenait également l’inconfort d’un tournage avec les restrictions de la pandémie et tous les retards qu’elle a causés. Après tant de stress, la vie en mer doit être beaucoup plus savoureuse.

En attendant la première de la dernière saison, Álvaro Morte a été surpris par un objectif indiscret en train de profiter de la plage de Puerto Portals, où vit sa mère à Majorque. L’acteur est très jaloux de sa vie privée et très peu de photos de ce genre sont obtenues, donc voir le “professeur” dans ce genre de façade n’est pas un événement quotidien.

Le nouveau projet après La Casa de Papel

Álvaro Morte se ressource dans les îles Baléares, dont il est originaire, pour relever son nouveau défi à l’écran. Cette fois, il endossera le rôle d’un navigateur du 16e siècle, et l’histoire se déroulera à l’époque de la conquête espagnole en Amérique.

La série s’appelle “Sin Límites” et est une production pour Amazon Prime Video qui n’a toujours pas de date de lancement. Dans cette série, l’acteur espagnol continuera à porter une barbe et des cheveux longs, mais son apparence n’a rien à voir avec celle du professeur de La Casa de Papel, à l’exception des lunettes et de sa tenue, qui sera un peu plus ébouriffée.

Quand sortira La Casa de Papel saison 5 ?

Le 3 septembre, Netflix diffusera la première de la première partie de la cinquième saison de La Casa de Papel. Sa deuxième et dernière partie sortira le 3 décembre de cette année.

En attendant, vous pouvez rattraper ou vous souvenir des épisodes précédents de la série dans le catalogue Netflix, où les saisons précédentes sont disponibles.