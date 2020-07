Après Soul, Disney et Pixar ont déjà annoncé leur prochain blockbuster animé

Luca marquera le premier long métrage de réalisation d’Enrico Casarosa. Il est avec Pixar depuis le milieu des années 2000. Il a travaillé comme scénariste sur des films comme Ratatouille et Vers le haut mais a fait partie de l’équipe créative senior sur les fonctionnalités plus récentes de Pixar comme coco et Histoire de jouets 4. Il a également écrit et réalisé le court métrage nominé aux Oscars La Luna. Le producteur Andrea Warren a également un vaste CV Pixar en tant que producteur, le plus récemment ayant coproduit Voitures 3.

Tandis que Luca semble être une simple histoire de passage à l’âge adulte, et ce sera certainement cela, Disney a publié un peu d’informations supplémentaires qui révèlent le peu supplémentaire de magie et d’émerveillement qui fera partie de l’histoire. Luca n’est pas vraiment un garçon, c’est en fait un monstre marin d’un autre monde. Il garde ce secret de son nouveau meilleur ami (humain), mais nous pouvons probablement deviner que cela ne durera pas trop longtemps.

Bien que n’ayant pas de date de sortie spécifique ici, le calendrier de sortie en salles actuel de Disney répertoriait auparavant un film Pixar sans titre pour le 18 juin 2021, c’est donc ici que nous pouvons écrire Luca pour le moment.

